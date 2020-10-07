Bakan Selçuk: "Köy okullarımızda, tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlıyoruz" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Köy okullarımızda, tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlıyoruz"
07.10.2020 19:01
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarının tüm kademelerinde yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarının tüm kademelerinde yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Köy okullarımızda, tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlıyoruz. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köy okulları, velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Benim de okuduğum köy okullarımız, eğitimin gözbebeğidir" dedi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Son Dakika Son Dakika: Tecavüz şüphelisi eski HDP'li Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız