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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere koronavirüs sözü: İlk teneffüs 40 dakika olacak
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle okulların kapatılmasının ardından öğrencilere okula döndükleri ilk günün teneffüsünün 40 dakika olacağı sözü verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle okulların kapatılmasının ardından öğrencilere okula döndükleri ilk günün teneffüsünün 40 dakika olacağı sözünü verdi.
Selçuk, salı günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:19
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