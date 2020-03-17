Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Selçuk, el yazısıyla "Okula döndüğünüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz." yazdığı kağıdın görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak "Çocuklar, evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." ifadesine yer verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:44 Kaynak: AA
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