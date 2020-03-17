Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere müjdeli paylaşım - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere müjdeli paylaşım
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip korona virüs (Covid-19) dolayısıyla ara verilen eğitim dönemi dönüşünde öğrencilere ilk teneffüsün 40 dakika olacağına dair söz verdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:15 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip korona virüs (Covid-19) dolayısıyla ara verilen eğitim dönemi dönüşünde öğrencilere ilk teneffüsün 40 dakika olacağına dair söz verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak öğrencilere müjdeli bir haber verdi. Kovid-19'un Türkiye'de de görülmesi üzerine eğitimde verilen ara nedeniyle öğrencilere yönelik bir haber veren Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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