Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere "yaz unutması" uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere "yaz unutması" uyarısı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, talep eden her veli ve öğrenci için yeterli içerik ve hazırlığın bulunduğuna işaret ederek, "Tatillerde dinlenmek çok önemli ama derslerden kopmamak ve yaz unutmasının önüne geçebilmek için lütfen biraz çaba gösterelim." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, talep eden her veli ve öğrenci için yeterli içerik ve hazırlığın bulunduğuna işaret ederek, "Tatillerde dinlenmek çok önemli ama derslerden kopmamak ve yaz unutmasının önüne geçebilmek için lütfen biraz çaba gösterelim." ifadelerini kullandı.

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Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukların yaz tatillerinde sıklıkla "yaz unutması" denilen öğrenme kaybı içine girdiğine dikkati çekti.

Bu durumu en az seviyeye indirebilmek için göreve başladıkları yıl, ara tatil uygulamasını getirdiklerini ve yaz tatilini olabildiğince kısaltıp ara tatilleri yıl içine alarak rahatlatıcı bir çözüm ortaya koyduklarını hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Yaz tatilinde, çocukların sıklıkla evde olduğu bir süreç yaşıyoruz. Yaz unutmasının en düşük düzeyde yaşanması için çocukların her gün mutlaka en az bir saat kitap okumasına özen gösterelim. Kendilerinin bizzat okuması çok çok önemli ancak sizler de onlarla birlikte kitap okuyun, lütfen. Bizler, sizleri destekleyebilmek için bu yaz, Arkadaş kitaplarını hazırladık ve her çocuğumuza ücretsiz olarak kendi okulundan temin edebilme imkanı sağladık. İlkokul öğrencilerimizin velileri, kitaplarını alsınlar ve çocuklarımıza ulaştırsınlar, lütfen. Bununla birlikte EBA üzerinde de dijital kitaplar sunuyoruz. 5, 6 ve 7. sınıflar için de yaz unutmasının önüne geçebilmek adına Tabii mobil uygulamasını hazırlayarak ücretsiz erişime sunduk. Bu, eğlenceli mobil uygulamayı düzenli kullanan bir öğrencinin her gün 40 soru cevaplaması demek. Ayrıca, EBA TV ekranlarında hazırladığımız yepyeni içeriklerle yaz okulumuzu açtık. Özellikle İngilizce yaz okulundan faydalanın, lütfen."

Bakan Selçuk, EBA internet portalının yaz tatili boyunca sınırsız erişime açıldığını belirterek böylece geçen yılın tekrarının gelecek yıla hazırlığın yapılabileceğini vurguladı.

Lise 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin de EBA Akademik Destek'i yaz tatilinde de kullanabileceklerine işaret eden Selçuk, "Talep eden her velimiz, her öğrencimiz için yeterli içeriğimiz, hazırlığımız var. Tatillerde dinlenmek çok önemli ama derslerden kopmamak ve yaz unutmasının önüne geçebilmek için lütfen biraz çaba gösterelim. Bu, tüm öğretmenlerimiz adına ricamdır." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 'yaz unutması' uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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