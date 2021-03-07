Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Samsun'da bir kadının darbedilmesine tepki Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından darbedilmesine ilişkin, "Kınıyor ve utanç duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yüreğimizi sızlatan bir 'kadına şiddet' haberiyle 8 Mart arifesindeyiz. Keşke kendini kızının gözlerinden bir kez görebilse. Aile içi şiddete tanık olan bir çocuğun gözlerinden kendini görebilen bir baba bir daha iflah olur mu bilinmez. Kınıyor ve utanç duyuyorum." ifadelerini kullandı.