Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan trafik kazasında ölen kadın öğretmenler için taziye mesajı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kadın öğretmen için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Şanlıurfa'da yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kadın meslektaşımızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailelerine ve öğrencilerine taziyelerimi iletiyorum. Aynı araçta bulunan ve tedavileri süren öğretmenlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.