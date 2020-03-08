Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan trafik kazasında ölen kadın öğretmenler için taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan trafik kazasında ölen kadın öğretmenler için taziye mesajı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan trafik kazasında ölen kadın öğretmenler için taziye mesajı

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kadın öğretmen için taziye mesajı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan trafik kazasında ölen kadın öğretmenler için taziye mesajı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kadın öğretmen için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Şanlıurfa'da yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kadın meslektaşımızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailelerine ve öğrencilerine taziyelerimi iletiyorum. Aynı araçta bulunan ve tedavileri süren öğretmenlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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