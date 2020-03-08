Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan trafik kazasında ölen kadın öğretmenler için taziye mesajı - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan trafik kazasında ölen kadın öğretmenler için taziye mesajı
7 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kadın öğretmen için taziye mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:32 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kadın öğretmen için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Şanlıurfa'da yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kadın meslektaşımızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailelerine ve öğrencilerine taziyelerimi iletiyorum. Aynı araçta bulunan ve tedavileri süren öğretmenlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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