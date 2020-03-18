Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Yaşlılar Haftası mesajı - Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Yaşlılar Haftası mesajı
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yaşlılar Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yaşlılar Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli nineler, dedeler... Çocuklarımızın eğitimine verdiğiniz destek çok önemli. Bu süreçte tedbir için güzel sohbetlerinizi, masallarınızı torunlarınızla telefonda paylaşırsanız hem ayrılmamış oluruz, hem de çocukların dünyasında zor günlerden güzel anılar kalır. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:44 Kaynak: AA
Son Dakika Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi