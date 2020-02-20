Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yıl içinde 20 bin ek öğretmen ataması müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yıl içinde 20 bin ek öğretmen ataması müjdesi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yıl içinde 20 bin ek öğretmen ataması müjdesi

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yıl içinde 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yıl içinde 20 bin ek öğretmen ataması müjdesi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yıl içinde 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Bakan Selçuk, üniversiteyi bitiren gençlerin işle ilgili beklentileri olduğunu, kendilerinin de buna yönelik büyük gayret sarf ettiğini belirtti.

Selçuk, 2020 için daha önce 20 bin öğretmen ataması yapılacağını ilan ettiklerini hatırlatarak 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin ardından 20 bin ek öğretmen ataması yapılması kararı alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu dönem inşallah 20 bin ek atama daha gelecek, yani 20 bini ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların zaten belli dönemleri var. Süreç başlatılacak ve uygun dönemde, bu yıl içinde tekrar bir 20 bin daha atama olacak. Bugün ilk cemre düştü ve biz de bir müjde vermiş olalım."

Bakan Selçuk ek atamanın ne zaman yapılacağına ilişkin soruya, "Burada bir şubat dönemi vardır, bir de daha sonraki, okullar açılmadan önce yeni bir sezon vardır. Bunu öğretmen adayları çok iyi bilirler. Bu, çok uzun zamandır beklenen bir şeydi ve bunu buradan açıklamış olduk." yanıtını verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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