Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Taş-Han, Latifoğlu Konağı ve Mevlevihane'yi Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Taş-Han, Latifoğlu Konağı ve Mevlevihane'yi Ziyaret Etti

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tokat'ta incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tokat'ta incelemelerde bulundu.

Kentteki programı kapsamında AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Selçuk, İl Başkanı Metin Polat'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Selçuk daha sonra Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına katılarak burada konuşma yaptı.

Kentin tarihi mekanlarından Taş- Han, Latifoğlu Konağı ve Mevlevihane'yi gezerek yetkililerden bilgi alan Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi kapsamında 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda gerçekleşen Aylin Şengün Taşcı konserini dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:22 Kaynak: AA

Han, Tokat, Ziya Selçuk, Güncel
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