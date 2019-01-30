Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Tasarım Beceri Atölyeleri) Şubat Ayında 30 Kadar Okulumuzda Pilot...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Tasarım Beceri Atölyeleri) Şubat Ayında 30 Kadar Okulumuzda Pilot...

8 dakika önce

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneğince düzenlenen "Eğitim ve Etik" temalı sempozyuma katıldı.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneğince düzenlenen "Eğitim ve Etik" temalı sempozyuma katıldı.(4)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:45 Kaynak: AA

Türkiye, Ziya Selçuk, Güncel
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