Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Televizyonda vereceğimiz eğitim aynı zamanda geçmiş konularla, yüz... - Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Televizyonda vereceğimiz eğitim aynı zamanda geçmiş konularla, yüz...
7 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Televizyonda vereceğimiz eğitim aynı zamanda geçmiş konularla, yüz yüze eğitimle de bağlantılı olacak.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Televizyonda vereceğimiz eğitim aynı zamanda geçmiş konularla, yüz yüze eğitimle de bağlantılı olacak."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:24 Kaynak: AA
Son Dakika Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak