Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Temel Liseler ve Özel Öğretim Kurslarının Kapatılması Kararı) Yerine...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Temel Liseler ve Özel Öğretim Kurslarının Kapatılması Kararı) Yerine...

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Temel liseler ve özel öğretim kurslarının kapatılması kararı) Yerine ne koyacağımız, ne getirdiğimiz ve buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağımız konusunda çok net bir yol haritasına sahibiz. Bunu da önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Temel liseler ve özel öğretim kurslarının kapatılması kararı) Yerine ne koyacağımız, ne getirdiğimiz ve buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağımız konusunda çok net bir yol haritasına sahibiz. Bunu da önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:00 Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Güncel
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