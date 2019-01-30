Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Temel Liseler ve Özel Öğretim Kurslarının Kapatılması Kararı) Yerine...
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Temel liseler ve özel öğretim kurslarının kapatılması kararı) Yerine ne koyacağımız, ne getirdiğimiz ve buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağımız konusunda çok net bir yol haritasına sahibiz. Bunu da önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız."
Milli Eğitim Bakanı Selçuk
: "(Temel liseler ve özel öğretim kurslarının kapatılması kararı) Yerine ne koyacağımız, ne getirdiğimiz ve buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağımız konusunda çok net bir yol haritasına sahibiz. Bunu da önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:00 Kaynak: AA
Cezaevinden Kaçan 2 Kişi, Jandarmaya Adres Sorunca Yakayı Ele Verdi
Abdullah Gül'e Zehirli Gazla Suikast İddiasının Altından Klima Sorunu Çıktı
Berkay Şahin, Hakim Karşısında Kavgada Arda Turan'ın Ensesinden Nasıl Tuttuğunu Gösterdi
Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına AK Parti'den İlk Yorum: Son Noktayı Koydu