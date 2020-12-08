Milli Eğitim Bakanı Selçuk TIMSS 2019 sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk TIMSS 2019 sonuçlarını açıkladı

Türkiye'nin eğitimdeki başarı grafiği yükseliyor

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, TIMSS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktasının yani 500 puanın, her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmış oldu. Üst ve ileri yeterlilik düzeyindeki öğrenci oranları da arttı. Performans iyileşmesi Türkiye'nin tüm bölgelerine yayıldı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye'nin de üyesi olduğu Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu tarafından dört yıllık döngülerle yapılan Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması 2019'un sonuçlarını açıkladı.

TIMSS tarafından 4 yılda bir döngüsel olarak gerçekleştirilen taramalar fen ve matematik alanını kapsıyor. 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirildiği bir önceki tarama, 2015'te gerçekleştirilmişti. Bakan Selçuk'un açıkladığı sonuçlara göre; öğrenci başarılarındaki eğilimleri izleyen ve ulusal eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirleyen araştırmanın 2015 yılı sonuçları ile karşılaştırıldığında Türkiye, 2019'da hem matematik hem de fen alanında puan ve sıralamasını artırdı. Türkiye, ilk kez sabit başarı ölçüsü kabul edilen 500 puanın üzerine çıkarak başarılı ülkeler arasında yer aldı. Türkiye'nin performansındaki iyileşme, tüm bölgelere yayıldı.

"TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, 500 puanın, her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmış oldu"

Her 4 yılda bir yapılan tarama testlerini önemsediklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, TIMSS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktasının yani 500 puanın, her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmış oldu. Üst ve ileri yeterlilik düzeyindeki öğrenci oranları da arttı. Performans iyileşmesi Türkiye'nin tüm bölgelerine yayıldı. Giderek artan bu kısmi iyileşme hepimizi elbette çok memnun ediyor. Olmak istediğimiz yerde değiliz ama yoluculuğumuzda kat ettiğimiz yol oldukça sevindirici. Ancak ne değişti de Türkiye böylesi bir yükseliş yakaladı diye baktığımızda birkaç ana başlıktan söz edilebilir. Kurduğumuz ölçme değerlendirme merkezleri, uluslararası standartlardaki yeni nesil sorular, hızlı bir yükselişe geçen öğretmen eğitimleri, EBA'nın çocukları dijital içeriklerle çok yönden geliştirerek bir öğrenme disiplini içerisinde tutması, fiziki iyileştirmeler, TIMSS konusundaki farkındalık oluşturma çalışmaları bu başlıklar arsında sayılabilir" şeklinde konuştu.

"Her geçen yıl daha iyi sonuçlara ulaşacağımıza eminiz"

2019 yılında açıklanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı sınavında da Türkiye'nin önemli bir ilerleme kaydettiğini hatırlatan Bakan Selçuk, "Hatırlarsanız, Aralık 2019'da açıklanan PISA sınav sonuçlarında da Türkiye'nin kaydettiği büyük ilerlemeyi görmüştük. Her geçen yıl daha iyi sonuçlara ulaşacağımıza eminiz. Bu tür araştırmalar, tabiri caizse eğitim sistemlerinin röntgenlerini çeker. Buradan elde edilen verilerle de eğitim politikaları gözden geçirilir ve bu politikalarda güncelleme yoluna gidilir.

Yakaladığımız bu ivmeyi koruma gayretinde olmalıyız. Hepimize vazife düşüyor. Her gün daha iyiye taşıdığımız EBA platformu, öğrencilerimiz için yaptığımız kaynak kitap destekleri, soru paketleri, LGS için sağladığımız soru destek paketleri, çalışma fasikülleri, müfredatta yaptığımız iyileştirmeler bu sürecin destekçisi oluyor" diye konuştu.

"Varmak istediğimiz yer, dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak"

TIMSS sonuçlarının geliştiğini ancak gelinmek istenen noktanın gerisinde olunduğunu belirten Bakan Selçuk, "Varmak istediğimiz yer, dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak. Türkiye bu sıçramayı yapacak güce, kabiliyete ve yeterliliğe muktedir. Sürece dahil olan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz bu sınavları son derece dikkate alıyoruz. Ancak Türk eğitim sisteminin kendi bireyselliği ve kendi değerleri doğrultusunda ilerleyeceğini de asla unutmuyoruz. Eğitimde bir başarı hikayesi oluşacaksa bunu hepimiz birlikte bir toplum olarak gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

TIMSS 2019 Türkiye verileri

TIMSS 2019 verilerine göre Türkiye'nin durumu ise şöyle:

4. sınıf matematik alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puanını, 2019 yılında 40 puan artırarak 523'e yükseltti. 4. sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015 yılında 49 ülke arasında 36. sırada yer alırken, 2019 yılında 58 ülke arasında 23. sıraya yükseldi. 4. sınıf fen alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puanı 2019 yılında 43 puan artırarak 526'ya yükseltti. 4. sınıf düzeyinde fen uygulamasında 2015 yılında 47 ülke arasında 35. sırada iken 2019 yılında 58 ülke arasında 19. sıraya yükseldi.

8. sınıf matematik alanında 2015 yılında 458 olan ortalama puanını 2019 yılında 38 puan artırarak 496'ya yükseltti. 8. Sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015 yılında 24. sırada yer alırken 2019 yılında 20. sıraya yükseldi. 8.sınıf fen alanında 2015 yılında 493 olan ortalama puanını 2019 yılında 22 puan artırarak 515'e yükseltti. 8. sınıf düzeyinde fen uygulamasında 2015 yılında 21. sırada iken 2019 yılında 15. sıraya yükseldi.