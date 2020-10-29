Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TRT EBA ekranından öğrencilerin Cumhuriyet Bayramını kutladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TRT EBA ekranından öğrencilerin Cumhuriyet Bayramını kutladı
29.10.2020 09:22
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Gençlik Marşı konseri ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA ekranından öğrencilerin Cumhuriyet Bayramını kutladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
Gençlik Marşı konseri ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA ekranından öğrencilerin Cumhuriyet Bayramını kutladı.
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