Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Büyüyünce ne olacaksın sorusuna verilen öğretmen, doktor cevaplarının yanında yıllardır yerini koruyan bir diğer cevap; polistir. 175. yılında çocuklarımızın hayallerini süsleyen üniformalarına ve tüm Emniyet Teşkilatına selam ederim."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:46 Kaynak: AA
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