Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Büyüyünce ne olacaksın sorusuna verilen öğretmen, doktor cevaplarının yanında yıllardır yerini koruyan bir diğer cevap; polistir. 175. yılında çocuklarımızın hayallerini süsleyen üniformalarına ve tüm Emniyet Teşkilatına selam ederim."