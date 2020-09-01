Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Türkiye geneline baktığımızda öğretmen doluluk oranı bugün yüzde 93'e... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Türkiye geneline baktığımızda öğretmen doluluk oranı bugün yüzde 93'e...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Türkiye geneline baktığımızda öğretmen doluluk oranı bugün yüzde 93'e ulaşmış oldu" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye'de öğretmen ihtiyacımızı daha fazla gidermiş bulunuyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Türkiye geneline baktığımızda öğretmen doluluk oranı bugün yüzde 93'e ulaşmış oldu"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye'de öğretmen ihtiyacımızı daha fazla gidermiş bulunuyoruz. Türkiye geneline baktığımızda öğretmen doluluk oranı bugün yüzde 93'e ulaşmış oldu" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen atama törenine katıldı. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında atamanın gerçekleştirildiği salonda aday öğretmenler yer almadı.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama töreninde, yeni atanan öğretmenlere meslek hayatlarında başarılar dileyen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bugün biz heyecanlıyız. Çünkü bizi heyecanla bekleyen genç meslektaşlarımız var. Aslında burası ana baba gününe dönerdi anneler babalar öğretmen adaylarıyla güzel ve şenlikli bir ortam olurdu ama Salgından dolayı bazı kısıtlarımız var. Yeni eğitim öğretim yılı açılışını dün yaptık. Uzaktan da olsa öğrencilerimizle buluşma imkanına kavuştuk. Bir an önce okulların açılıp sağlıklı günlerin gelmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Toplamda atamaya giren 48 bin 895 öğretmen adayından 20 bin tanesini daha eğitim camiasına katmanın mutluluğunu yaşayan Selçuk, "Göreve başladığımız günden beri ekip arkadaşlarımla beraber hep öğretmeni merkeze alan bir bakış açısına sahip olduk. Öğretmenlerimizin çocuklarıyla buluşması için yeni bir dönemi başlatmış oluyoruz. Salgın süresince ve bu dönemde gördük ki; kendisine imkan verilen, değer verilen bütün arkadaşlarımız ellerinden gelenin çok çok fazlasını büyük bir gayretle, sorumlulukla yaptılar. Yapmaya da devam ediyorlar. Çünkü öğretmenlik akademik bilgi kadar, bir vicdan işi. Aynı zamanda bizler almış olduğumuz sorumlulukla kendi gelişimimizle beraber çocuklarımızın öğrencilerimizin gelişimini de büyük bir vazife olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Görevlerine yeni başlayacak meslektaşlarına da seslenen Bakan Selçuk, "Hepiniz hem zihninizi hem de bedeninizi etkin biçimde çalıştıracağınız, her zaman vicdanınızı bir pusula olarak göreceğiniz, fedakarlıkla dolu mesleğe başlıyorsunuz. İçinde bulunduğumuz bugünlerde görüyoruz ki; her zaman şartlar değişebilir. Milletimizin zor zamanında milletimizin yanında olmak bizim asli vazifemiz. Her şartta mesleğimizi hakkıyla yerine getirmek için de elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Çünkü biz en değerli varlık olan insan için, çocuk için çalışıyoruz. Çocukların hakkını hukukunu korumanın peşindeyiz. Öğretmenler sevdikleri büyüklerinden öğretmenlerinden çok daha kolay ve rahat öğrenirler bunları asla unutmazlar. Çünkü aralarında yüksek bir duygusal bağ oluşur. Eğer sizlerde emeğimizin yerine ulaşmasını istiyorsanız tek tek bütün öğrencilerimizle bu duygusal bağı kurmanın yolunu bir önce bulmanızda yarar var. Sürekli kendisini geliştiren yeniliklere açık olan bir öğretmenlik hayatı sizi bekliyor. Bu güzel görevin sizler tarafından özveriyle yürütüleceğinden hiçbir endişem yok" dedi.

Ziya öğretmen olarak her zaman öğretmenlerin yanında olduğunu dile getiren Selçuk, öğretmenlerin itibarını kendi itibarı olarak gördüğünü belirtti. Selçuk, yeni atanan 20 bin öğretmenle beraber Türkiye'deki doluluk oranının yüzde 93'e ulaştığını belirterek, "Türkiye'de öğretmen ihtiyacımızı daha fazla gidermiş bulunuyoruz. Türkiye geneline baktığımızda öğretmen doluluk oranı bugün yüzde 93'e ulaşmış oldu. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Aybüke ve Necmettin öğretmenlerimizin hatırası ve çocuklarımız sizlere emanet" şeklinde konuştu.

Salonu dolduran basın mensuplarından tek tek numara alarak ataması yapılacak öğretmeni belirleyen Selçuk, yeni öğretmenlerin öğretmenleriyle buluşma zamanına dair de açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Elbette okulların açılmasıyla ilgili takvime bağlı. Önümüzdeki süreçte bu durumu sizlerle paylaşmış olacağız. Şu anda sadece iş ve işleyişlerin yapılmasına kaldı, yeni arkadaşlarımızın durumu" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye geneline baktığımızda öğretmen doluluk oranı bugün yüzde 93'e...

Ziya Selçuk, Türkiye, Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 15:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Türkiye geneline baktığımızda öğretmen doluluk oranı bugün yüzde 93'e... - Son Dakika


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