Milli Eğitim Bakanı Selçuk : "(Türkiye- İran sınırında deprem) Başkale , Saray , Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi"

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Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi