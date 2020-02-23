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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Türkiye-İran sınırında deprem) Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki...
7 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Türkiye-İran sınırında deprem) Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi"
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:50 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Türkiye- İran sınırında deprem) Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi"
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