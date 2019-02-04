Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Türkiye'nin Eğitim Hikayesini Hep Birlikte Yazmaya Devam Edeceğiz"
2 saat önce
-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi -Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması -Çocuklarla fotoğrafı ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol"ün imza töreninin ardından bir sınıfta açıklamalarda bulundu.
-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi
-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması
-Çocuklarla fotoğrafı ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol"ün imza töreninin ardından bir sınıfta açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:35 Kaynak: AA
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