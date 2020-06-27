Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye'nin Kovid-19 tecrübelerini G20 ülkelerine anlattı Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye'nin Kovid-19 tecrübelerini G20 ülkelerine anlattı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin pandemi sürecinde eğitimde attığı adımları G20 ülkelerinin eğitim bakanlarıyla paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin pandemi sürecinde eğitimde attığı adımları G20 ülkelerinin eğitim bakanlarıyla paylaştı.

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G20 ülkeleri eğitim bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temalı video konferans gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını G20 Dönem Başkanlığını yürüten Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Dr. Hamad bin Mohammed Al Al-Sheikh yaptı.

OECD, UNESCO ve Dünya Bankası temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuşmasına sosyal hayatı ve eğitim hizmetlerini derin bir şekilde etkileyen Kovid-19 pandemisi konusunda toplantı düzenleyen G20 Başkanlığına teşekkür ederek başladı.

Salgını önlemek için Türkiye'de tüm okullarda ve üniversitelerde yüz yüze eğitime mart ayında ara verildiğini hatırlatan Selçuk, "Ve kapanıştan sadece bir hafta sonra ulusal TV kanalımız ile iş birliği içinde üç TV kanalı ile uzaktan öğretime ve çevirim içi öğrenme platformumuz ile de temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik çevirim içi öğrenime başladık." dedi.

Selçuk, yükseköğretim düzeyinde ise her üniversitenin kendi çevirim içi öğrenimini yürüttüğüne işaret etti.

Pandemiden önce çevirim içi öğrenme platformuna sahip olunması nedeniyle pandeminin eğitime etkilerini hızlı şekilde telafi edildiğini vurgulayan Selçuk şunları söyledi:

"Çevirim içi öğrenme platformumuz zengindir, çünkü binlerce öğretim materyalini içermektedir. Güvenlidir, çünkü öğretmenler ve öğrenciler kendi hesapları ile sisteme girişi yaparlar. Etkilidir, çünkü öğretmenler kendi öğrencilerinin katılımını takip edebilirler ve canlı dersler yapmaları da mümkündür. Dinamiktir, çünkü öğretmenler eğitim videoları ve interaktif materyaller yükleyebilmekte, öğrencilerine ödev verebilmekte ve etkinlikleri tamamlama durumlarını takip edebilmektedirler."

Selçuk, uzaktan eğitim sisteminin aynı zamanda motive edici olduğunun da altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü platform, öğrencilerin katılımlarına ve etkinlikleri tamamlamalarına göre puan vermektedir. Aktiftir, çünkü uzaktan eğitim döneminde yaklaşık 2,9 milyar tıklanma sayısı ile en çok ziyaret edilen eğitim siteleri içinde ülkemizde birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer almıştır. İçermecidir çünkü eğitim materyalleri cep telefonları ile uyumludur. Bu durum özellikle evinde bilgisayar bulunmayan veya yeterli sayıda bilgisayarı olmayan aileler için faydalıdır."

Öğrencilere çevirim içi öğrenme platformunda kullanılmak üzere aylık olarak 8 GB ücretsiz veri paketleri sağlandığını anlatan Selçuk, uzaktan eğitim platformuna engeli bulunan öğrenciler için de yüzlerce öğretim videosu hazırlandığını vurguladı.

Bakan Selçuk, özellikle küresel acil durum günlerinde öğrencilere yönelik psikososyal desteğin de çok önemli olduğuna işaret ederek, "Bu çerçevede uzaktan eğitim döneminde 10 milyon civarında öğrenci grup rehberliğinden ve 109 bin öğrenci birebir rehberlik hizmetlerinden faydalanmıştır." ifadesini kullandı.

"Pandemi sürecinde sektörler arası iş birliği değerli"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, pandemi sürecinde sektörler arası iş birliğinin çok değerli olduğunu da anımsatarak, şunları kaydetti:

"Örneğin Türkiye'de eğitim sektörü yüz maskesi, yüz kalkanı, tıbbi tulum ve dezenfeksiyon malzemeleri üreterek pandemi ile mücadelede sağlık sektörünü desteklemiştir. Bugüne kadar 30 milyon civarı maske mesleki ve teknik liselerimiz tarafından üretilmiştir. Birbirimizden öğrenmek için deneyimlerimizi ve iyi uygulamalarımızı paylaşmamızın önemine vurgu yapmak istiyorum."

Benzer küresel krizlere daha hazır olunmasına imkan verecek gelişmiş çevirim içi öğrenme olanakları ile eğitim sistemlerinin Kovid-19 pandemisi sonrası daha "dayanıklı" ve daha "içermeci" olacağını belirten Selçuk, bu nedenle çevirim içi öğrenme sistemlerine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ziya Selçuk, Türkiye, Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 18:51 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye'nin Kovid-19 tecrübelerini G20 ülkelerine anlattı Açıklaması - Son Dakika

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