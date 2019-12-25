Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u duygulandıran kucaklaşma - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u duygulandıran kucaklaşma - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u duygulandıran kucaklaşma

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukluk yıllarının geçtiği Seyranbağları'nda sürpriz okul ziyareti gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u duygulandıran kucaklaşma, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukluk yıllarının geçtiği Seyranbağları'nda sürpriz okul ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Selçuk'un görme engelli öğrenciyle yaşadığı sohbet duygusal anlara sahne oldu.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da ve gittiği illerde fırsat buldukça sürpriz okul ziyaretleri gerçekleştiriyor. Büyüdüğü Seyranbağları Mahallesi'ndeki Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesine de sürpriz bir ziyarette bulunan Selçuk'u öğrenciler büyük ilgiyle karşıladı. Öğretmenler odasında meslektaşlarıyla çay içip sohbet eden Selçuk, daha sonra okulun konferans salonunu dolduran öğrencilerle buluştu. Öğrenciler, Bakan Selçuk'u alkışlarla karşıladı. Selçuk, bu coşkuya 1 Kasım 2018 tarihinde Balıkesir'de bir okul açılışına katıldığı sırada öğrencilerin ilgisine ıslıkla karşılık verdiği gibi yine ıslık çalarak ortak oldu.


Çocukluk anılarını anlatan Selçuk, öğrencilerle kendi yolunu nasıl çizdiğini paylaştı. Bakan Selçuk, "Ben bu mahallede büyümüş biriyim. Bütün çocukluğum bu mahallede geçti. Burası hep gecekonduydu, biz de bir gecekonduda oturuyorduk. 6 kardeş iki odalı bir yerde. Babaannem falan da vardı. Gerçekten yoksulluğun çok yaşandığı bir yerdi" diye konuştu.


"Ben sizi hissettim"


Öğrencilerden gelen soruları cevaplayan Selçuk, bu sırada bir öğretmenin koluna girerek kendisine doğru yaklaşan öğrenciyi fark etti. Selçuk, 9'ncu sınıf öğrencisi görme engelli Hüseyin Gazi Hoşer'e hemen mikrofonu uzatıp, "Söyle yavrum seni dinliyorum" dedi. Hüseyin Gazi'nin "Öğretmenim inşallah istediğiniz noktaya gelirsiniz ve istediğiniz her şeyi başarırsınız. Ben sizi hissettim" sözleri Bakan Selçuk'u oldukça duygulandırdı. Hüseyin'e sıkıca sarılan Selçuk, "Senin yüreğin varken biz bu işi başarırız Allah'ın izniyle. Senin bu içinden gelen, kalbinden gelen duygu o kadar değerli ki dünya hazinesi. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Bakan Selçuk, görme engelli Hüseyin Gazi Hoşer'e sarıldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından da paylaştı.


Bakanlıkta çay içmeye davet


Bakan Selçuk, "2023 Eğitim Vizyonu gibi işler başarmak ve sizinle çalışmak istiyorum" diyen öğrenciyi de arkadaşlarını temsilen Bakanlığa çay içmeye davet etti. - ANKARA

Ziya Selçuk, Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: 1 Ocak 2020'den itibaren Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacak
Ortaokul öğrencisi 3. kattan düştü, aile okulu ilgisizlikle suçladı Serkan Tuğcu, öğretmen arkadaşlarıyla bir araya geldi ve tek kamera ile sinema filmi çekti Putin, 5 generali görevden aldı

Son Dakika Haberleri
20:55 Japonya'da 27 bin 500 dolar rüşvet aldığından şüphelenilen milletvekili tutuklandı - Son Dakika Haber
20:40 Bolivya, Meksika büyükelçiliğine sığınan 20 muhalif siyasetçinin peşine düştü - Son Dakika Haber
20:29 Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika Haber
20:28 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Kanal İstanbul" açıklaması - Son Dakika Haber
20:25 Şili'deki orman yangını söndürme çalışmaları hava destekli sürüyor - Son Dakika Haber
20:10 İdlib'de on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde! Uluslararası ajanslar görüntüledi - Son Dakika Haber
19:56 Vicdansızlık kamerada! Bebeğini apartmanın önüne bırakıp gitti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 21:05:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u duygulandıran kucaklaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]