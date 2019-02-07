Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u Şaşırtan İstek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u Şaşırtan İstek

1 saat önce

Bursa'da 10 ay önce polis memuru bir öğrenci velisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Okul Müdiresi Tülay Taş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan şiddet konusunda bir çalışma yapılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u Şaşırtan İstek, System.String[]
Bursa'da 10 ay önce polis memuru bir öğrenci velisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Okul Müdiresi Tülay Taş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan şiddet konusunda bir çalışma yapılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursa'daki okul yöneticileriyle bir araya geldi. Basına kapalı yapılan toplantı sonrası, geçen yıl görev yaptığı Hasanağa İlköğretim Okulunda silahlı saldırıya uğrayan okulun müdiresi Tülay Taş, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a şiddet konusunda çalışma yapılması için talepte bulundu. Eğitim Bir Sen 1 No'lu Şubesi'nin girişimleri sayesinde Bakan Selçuk ile kısa bir görüşme fırsatı bulan Tülay Taş konuyla ilgili olarak yazdığı mektubu kendisine sundu. Tülay öğretmen, Öğretmen Meslek Kanunu içerisinde şiddet içeriğinin de yer almasını talep etti.

Olay

Merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Okulunda meydana gelen olayda polis memuru İlhan Ö., çocuğunun sınıfının değiştirilmesi konusunda Okul Müdiresi Tülay Taş (43) ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş (39) ile tartışmaya başladı. İlhan Ö., tartışma sonrası silahını peş peşe ateşledi. Müdire ve yardımcısı ayaklarından yaralandı.

Olaydan sonra polis memuru İlhan Ö. gözaltına alınarak tutuklandı. Hakkında 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten adam öldürmek suçundan 2 müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Son duruşmada Cumhuriyet Savcısı, Okul Müdiresi Tülay Taş ile Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'a karşı silahla yaralama olayına "Kasten yaralama ve kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olma" suçlarından 22 yıl 5 ay hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar verilmek üzere Mart ayına erteledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:05 Kaynak: İHA

Bursa, Ziya Selçuk, Güncel
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