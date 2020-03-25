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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Ücretli öğretmenler) Mevzuat açık. Telafi eğitimlerinde derslere...
26 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Ücretli öğretmenler) Mevzuat açık. Telafi eğitimlerinde derslere girmeleri söz konusu olacak.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Ücretli öğretmenler) Mevzuat açık. Telafi eğitimlerinde derslere girmeleri söz konusu olacak. Çalışmalar devam ediyor."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:36 Kaynak: AA
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