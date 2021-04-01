Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu"nda konuştu Açıklaması

01.04.2021 13:09
Milli Eğitim Bakanı Selçuk,

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'deki çocukların, dünyadaki akranlarıyla benzer imkanlara kavuşmasının ve eğitimlerini kaliteli şekilde almalarının önemli olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'deki çocukların, dünyadaki akranlarıyla benzer imkanlara kavuşmasının ve eğitimlerini kaliteli şekilde almalarının önemli olduğunu söyledi.

Selçuk, çevrim içi yapılan "Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu"nda konuştu.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının aktif olarak internet kullandığını anımsatan Selçuk, bu durumun dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

Selçuk, eğitimin, yeni nesillerin yetişmesinde dünyaya vereceği mesajın çok önemli olduğunu dile getirerek, bu dönüşüm süreci içinde eğitimden bahsedilirken, Anadolu'da "beşikten mezara" denilen kavramın, bugünün dünyasında "hayat boyu öğrenme" olarak tabir edildiğini aktardı.

Teknolojik kırılımların yaşandığı, ekonomik parametrelerin değiştiği, kültürel dezenformasyonların arttığı, sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilerinin yaygınlaştığı bir dönemde, bu tabirin yeni bir kimliğe ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Selçuk, 2023 Vizyon Belgesi'nde bunun cevabının yer aldığını hatırlattı.

"Medeniyetimizin, tarihten aldığımız telkinle, insanlığın gönlünde yer edinmesi ve büyümesi gayretindeyiz." diyen Selçuk, Hazreti Mevlana'nın "Her yerde olmak gibi bir duan varsa, gönüllere gir, çünkü sevenler, sevdiklerini gönüllerinde taşırlar." düsturuyla hareket ettiklerini kaydetti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın dünyadaki akranlarıyla benzer imkanlara kavuşması ve eğitimlerini kaliteli şekilde almaları çok önemli, dünyada şahsiyetleriyle dimdik ayakta durabilmeleri çok mühim. Bizim de bütün bu çalışmalarımız, hem Türkiye'de hem dünyada bu veçheden bakıyor meseleye. TIMMS, PİSA gibi uluslararası birtakım araştırmalar ve sınavlarda da görüyoruz ki Türkiye, yönünü yukarı doğru çevirmiş vaziyette. Yaptığımız hazırlıkların sonuç verdiğini görüyoruz ve muvaffakiyetimizden dolayı da memnunuz, mutluyuz. Bu yükselişin artması bizim çok ehemmiyet verdiğimiz bir konu."

"Büyük bir dönüşüm yaşıyoruz"

Meslek liselerinin önemine işaret eden Selçuk, salgına karşı çözüm geliştiren tek meslek lisesinin Türkiye'de bulunduğuna dikkati çekti. Bunun dünyada ilk ve tek olduğunu belirten Selçuk, "Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eğitimin de salgına karşı ne tedbirler alması gerektiği konusunu tartışıyoruz, ortaya koyuyoruz ve büyük bir dönüşüm de yaşıyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, salgın döneminde Türkiye'de uzaktan eğitim için 3 televizyon kanalı kurulduğunu, dünyada 3 kanal kurabilen birkaç ülke bulunduğunu söyledi.

Dünyada 20 milyar civarında tıklanan eğitim sitesine sahip olmaktan da mutluluk duyduklarını dile getiren Selçuk, öğrencilerin ve velilerin, ihtiyaç duyduğunda başvurabileceği, yüz binlerce içeriğin olduğu bir portalı ortaya koyduklarını anlattı.

Türkiye'deki hazırlığın birçok ülkede yapılmadığını, sadece mail göndererek, uzaktan eğitimi yürütmeye çalışan ülkeler bulunduğunu aktaran Selçuk, Türkiye'de tablet dağıtımının da devam ettiğini, Konya'nın bu konuda bütün illere örnek olacak çalışmalar yaptığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sempozyumun, veriye dayalı yönetim için bilgi sağlayacak bir altyapı oluşturacağını belirterek, bu tür çalışmaları destekleyeceklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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