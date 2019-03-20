Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un Eşinden Çocukevine Ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un Eşinden Çocukevine Ziyaret

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, İzmir'de Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evinde kalan çocukları ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un Eşinden Çocukevine Ziyaret, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, İzmir'de Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evinde kalan çocukları ziyaret etti.

Balçova ilçesindeki kurumda çocuklarla sohbet eden Selçuk, onlarla yemek yedi, fotoğraf çektirdi.

Çocuklar da Selçuk'a çiçek ve el emekleriyle yaptıkları hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:39 Kaynak: AA

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