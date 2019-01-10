Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un Hayali Siirt'te Gerçekleşti

Siirt Türk Telekom
Fen Lisesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un, katıldığı bir programda dile getirdiği "gözetimsiz sınav" uygulaması hayata geçirildi. Bakan Selçuk
'un katıldığı bir programında "Biz hepimiz öğrenme yolculuğundayız. İsterim ki bir okul çıksın 'Gözetimsiz sınav yapıyoruz.' desin, isterim ki bir başka okul eleştirel düşüncenin örneği olsun." sözleri üzerine Siirt Türk Telekom Fen Lisesinde, sınavda "Onur Sistemi" uygulaması başlatıldı.
Astronomi ve uzay bilimleri dersinde farklı sınıflarda eğitim gören 9. sınıf öğrencileri aynı sınıfta yapılan bilgilendirmenin ardından gözetmensiz sınava tabi tutuldu.
"Öğrencilerimiz güvenimizi boşa çıkarmadılar"
Okul müdürü İdris Yolbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamanın ardından öğretmenlerden gelen talep üzerine bu sistemi okulda uygulamaya geçirmeye karar verdiklerini söyledi.
Öğrencilere olan güvenlerinin tam olduğunu vurgulayan Yolbaş, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize olan güvenimizi belirtmek adına böyle bir sınav uygulamasını okulumuzda başlatmış bulunmaktayız." dedi.
Yolbaş, öğrencilere kazandırılması gereken en önemli değerlerin başında dürüstlük ve güvenin geldiğine işaret ederek, bunu öğrencilere hissettirmenin önemini belirtti.
"Öğrencilerimiz öğretmenleri olmadan sınava girmekte, sınav bittikten sonra da sınav kağıtlarını kendileri bizzat öğretmenlerine teslim etmektedir. Çok başarılı bir uygulama oldu. Öğrencilerimiz güvenimizi boşa çıkarmadılar." ifadelerini kullanan Yolbaş, büyük fedakarlıklarla yetiştirmeye çalıştıkları öğrencilere inanmaya ve güvenmeye devam edeceklerini kaydetti.
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Hayrettin Amcalar, eğitimin olmazsa olmazlarının başında güvenin geldiğini söyledi.
"Öğrencimize güvenmezsek, inanmazsak nasıl nitelikli öğrenciler yetiştirebileceğiz?" diyen Amcalar uygulamayı doğru bulduklarını aktardı.
"Bu uygulama öğrenciyi dürüstlüğe de alıştırıyor"
Öğrencilerden Berre Eda Barın, sınava daha çok odaklandıklarını, kopyaya tenezzül bile etmediklerini söyledi.
Rahat bir şekilde sınava girdiklerini belirten Barın, "Bu uygulama öğrenciyi dürüstlüğe de alıştırıyor." ifadesini kullandı.
Berfin Atayan, sınavın başarılı geçtiğini aktardı.
Atayan, "Öğretmenlerimiz bize güvendiği sürece kopya çekmeyiz, güvenlerini boşa çıkarmayız." diye konuştu.
Recai Eren Köktürk, kopya çekmenin etik olmadığına dikkati çekerek, uygulamayı anlamlı bulduklarını dile getirdi.
Adem Aykut da öğretmenlerin güvenini kazanmanın, yüksek not almaktan daha önemli olduğunu kaydetti.