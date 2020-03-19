Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Van'dan karadut şerbeti desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına Van'dan karadut şerbeti desteği - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Van'dan karadut şerbeti desteği

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 81 ildeki 81 okula karadut şerbeti gönderme sözü verdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 81 ildeki 81 okula karadut şerbeti gönderme sözü verdi.

Say, Twitter hesabından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.


İsmail Say, paylaşımında, "Sayın Bakanım, çocuklarımızın 40 dakikalık teneffüste koşup yorulduktan sonra kaybettikleri enerjiyi tekrar almaları için, Edremit'imize özgü karadut şurubunu (şerbetini) 81 ilimizde belirleyeceğiniz 81 okulumuza şişeleyip göndereceğiz." ifadelerine yer verdi.

İsmail Say, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:08 Kaynak: AA

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