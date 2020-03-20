Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine SUBÜ Rektörü'nden destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un 'ilk teneffüs' twitine SUBÜ Rektörü'nden destek - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine SUBÜ Rektörü'nden destek

6 saat önce

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine karşılık, öğrencilerine ıslama ve Kazımpaşa köftesi sözü verdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine karşılık, öğrencilerine ıslama ve Kazımpaşa köftesi sözü verdi.

Sarıbıyık, Twitter'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." açıklamasına yanıt verdi.

Sarıbıyık mesajında, "Sayın Bakanım, yavrularımıza cazip bir söz vermişsiniz. Biz de diyoruz ki üniversiteye dönüş mangalsız olmaz. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencilerimize, Sakarya'nın meşhur ıslama ve Kazımpaşa köftesi ikram edeceğiz. Tabii milli içecek ayransız da olmaz." ifadesini kullandı.

Ziya Selçuk, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:20 Kaynak: AA

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