Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un Valilik ziyareti - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un Valilik ziyareti
6 saat önce
Elazığ Valilik binası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un valiliğe gelişi ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ Valiliğini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:17 Kaynak: AA
Elazığ Valilik binası
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un valiliğe gelişi ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ Valiliğini ziyaret etti.
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