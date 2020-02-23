Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un Valilik ziyareti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'un valiliğe gelişi ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ Valiliğini ziyaret etti.

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