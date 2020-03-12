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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Uzaktan eğitim altyapı hazırlıkları tamamlandı.
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Uzaktan eğitim altyapı hazırlıkları tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:10 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Uzaktan eğitim altyapı hazırlıkları tamamlandı. 23 Mart'tan itibaren ders ortamı eve taşınacak." - ANKARA
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