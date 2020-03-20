Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram üzerinden canlı yayınla uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram üzerinden canlı yayınla uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı.
Bakan Selçuk, Instagram hesabı "ziyaselcukprofdr" üzerinden canlı yayın ile 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgi verdi.
Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin soruları da yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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