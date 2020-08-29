Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitim ve yeni öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirdi: (2) - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitim ve yeni öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirdi: (2)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün elimizdeki en gerçekçi, en güçlü araç, 31 Ağustos için söylüyorum, uzaktan eğitim. Uzaktan eğitim iyiydi kötüydü meselesi değil, uzaktan eğitimi en iyi şekilde nasıl kullanırız, bizim derdimizin adı bu." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitim ve yeni öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirdi: (2), System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün elimizdeki en gerçekçi, en güçlü araç, 31 Ağustos için söylüyorum, uzaktan eğitim. Uzaktan eğitim iyiydi kötüydü meselesi değil, uzaktan eğitimi en iyi şekilde nasıl kullanırız, bizim derdimizin adı bu." dedi.

Bakan Selçuk, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Uzaktan Eğitim Çalışmalarının ve Yeni Eğitim Öğretim Yılı Hazırlıklarının Değerlendirilmesi" toplantısında yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını sürecinde çocukların duygusal durumunu rehabilite etmek ve yaşanabilecek olası travmaların önüne geçmek için "psikoeğitsel etkinlikler kitapları" çıkardıklarını söyledi.

Gençler, öğretmen ve veliler için psikolojik destek rehberleri hazırladıklarını dile getiren Selçuk, bu dönemdeki psikolojik desteği çok önemsediklerini ifade etti. 81 ildeki rehberlik hizmetlerine gelen sorularda velilerin çocuklarıyla ilişkilerini nasıl yönetecekleri konusunun yoğunlaştığını anlatan Selçuk, soruların uzman kişilerce yanıtlandığını kaydetti. Diğer sorular konusunda da sanal robotlar kullandıklarının aktaran Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Kamuda ilk kez sanal robotların kullanıldığı bir sistem kurduk Milli Eğitim Bakanlığına. Herkesin sorusunu anlık olarak yanıtlayan robotlar ki bunlar öğreniyorlar. Yapay zeka temelli, makine öğrenmesi temelli olduğu için de sürekli öğreniyorlar ve daha geniş cevaplar veriyorlar. Daha informel cevaplar vermeye başlıyorlar, daha kişisel ihtiyaçları dikkate alan cevaplar verebilmeye başladılar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Dünyada da çok nadir bu çalışmalar, o açıdan da önemli."

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları

Bakan Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı için öğrencilere uyum konusunda paketler hazırladıklarını bildirdi. Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okulların açıldığını ya da 2 Eylül'de açılacağını anlatan Selçuk, "Hepsinde de bazı uyum çalışmaları var. Yani öğrencilere bu konuda nasıl eğitim verilir, öğretmenlere nasıl eğitim verilir, velilere nasıl rehberlik edilir. Bunlarla ilgili çok sayıda Anglosakson ülkelerde daha fazla olmak kaydıyla raporlar, dokümanlar var. Somut bir takım eylem planları var. Biz kendi kültürümüze, toplumumuza bakarak ihtiyaçlarımızı saptadık ve çocuklarımız için eğitim paketi hazırladık." dedi.

Çocuklar için birbirleriyle temas etmeden oynayabilecekleri oyunların tanıtıldığı bir kitap hazırladıklarını anlatan Selçuk, yüz yüze eğitimin başladığı ilk uyum haftasında hangi yaştaki çocukla nelerin yapılacağı, velilerin ve yöneticilerin ne tür tedbirleri alacağına yönelik de içerikler hazırlandığını kaydetti.

EBA kanallarının yeni hazırlık dönemi programlarının da çıktığını belirten Bakan Selçuk, "Mesela her gün sabah spor olmasını istiyoruz. Okulda her gün sabah beden eğitimi yok ama burada var. Bununla ilgili videolar hazırladık, bir video kütüphanesi oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitime ilişkin tüm detaylara uzaktanegitim.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabileceğini ifade eden Selçuk, hazırlık dönemindeki yayınların videolarının çekildiğini, akış şemalarının çıkarıldığını bildirdi. Aylardır buna hazırlandıklarını dile getiren Selçuk, şunları söyledi:

"Şunun için hazırlanıyoruz: 31 Ağustos'ta yüz yüze eğitim başlamazsa senaryomuz var demiştim, onun gereğini de bir, iki ay önceden hazırladık. Diyelim ki başlasaydı onun gereğini de hazırlamıştık. O yüzden hiç tedirginlik yaşamıyoruz. Hiçbir eksik hissetmiyoruz. Sadece kaliteyi yükseltmeye çalışıyoruz. Bu anlamda canlı derslerin kapasitesini en az 10 kat artırdık. Neye göre? Marta göre en az 10 kat artırdık. Çok daha fazla artırıyoruz. Bu anlamda çok memnunuz. Destekleyici araçlarımız giderek artacak."

Çocuklara somut çalışma kitabı da dağıtılacak

Bakan Ziya Selçuk çocuklara ilk kez ders kitabı dışında çalışma kitabı da somut olarak dağıtılacağını bildirdi. Bunun yeni bir uygulama olacağını anlatan Selçuk, "Öğrenciler, veliler ders kitabının dışında kitap ihtiyacı duyabiliyor. Bu eksikle ilgili bir araştırma yaptık Türkiye'de. Dedik ki 'Ders kitabının dışında neye ihtiyaç duyuyorsanız bununla ilgili size somut olarak bir öğrenci çalışma kitabı vereceğiz.' Bütün ilkokul öğrencilerimize bu kitaplar somut olarak kendilerine dağıtılmış olacak. Ders kitapları da geçen hafta itibarıyla çok büyük ölçüde dağıtıldı. Okullara gönderildi. Orada hiçbir sorunumuz yok çünkü kitapları 2 ay öncesinden bitirmiştik zaten." ifadelerini kullandı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yaklaşık üç aydır çalıştıklarını da anlatan Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okulun temizliği konusunda hangi standartlar olmalı? Bu standart özel bir standart. Çünkü korona dönemi standardı. O yüzden neler yapabiliriz bunu uzmanlarla çok uzun süre çalışarak birlikte okulun her ortamı yani öğretmen odası, ıslak zeminleri, koridorları, bahçesi, kapıları, pencereleri, laboratuvarlar bunların hepsiyle ilgili standartlar çıkarıldı ve hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme kılavuzunu da yayımladık. Bu kılavuz çok resmi ve standart bir kılavuz olduğu için bunun velinin, öğretmenin diline göre yeniden rehber haline getirilmesi lazım. Onun kitaplarını hazırladık ve öğretmenlere, yöneticilere, velilere rehberler hazırladık. Hazırlığını tamamlayan okullarımıza da 'Okulum Temiz' belgesi veriyoruz. Bu, standardımızı yükseltme gayretimizle ilgili."

Okul yöneticileriyle de görüşerek eksikleri tamamladıklarını dile getiren Selçuk, dezenfektan, sabun, maske gibi ihtiyaçların tamamının meslek liseleri, halk eğitim merkezleri ve BİLSEM'lerde üretildiğini belirterek, "Kendimiz ürettiğimiz için de tedarikte sorun yaşamıyoruz." dedi.

"5 bin 200 EBA Destek Noktası kuruyoruz"

Bakan Ziya Selçuk, internete erişimde bulundukları bölgeler itibarıyla sorun yaşayan yaklaşık 1,5 milyon çocuk olduğunu kaydetti. Bu çocukların EBA'da görünmediğini belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür durumu olan her bir çocuğumuza 17 kitaptan oluşan özel bir set veriyoruz. Bunu sadece onlara niye veriyoruz? Çünkü onların erişiminde sorun var. Bu 17 kitabı diğer büyük çoğunluğa vermiyoruz. Somut kitap olarak sadece köy okullarındaki, mezralardaki çocuklara veriyoruz. 5 bin 200 EBA Destek Noktası kuruyoruz. Kurmaya da başladık. Çok hızlı bir şekilde bu noktaları önümüzdeki haftadan itibaren her yerde görebilirsiniz Bu noktaları, erişimde zorluk çeken çocukların bulundukları bölgelere kuruyoruz. Onların taşımasını da üstleniyoruz, onların erişimi için Gezici EBA Destek Noktası da hazırlıyoruz. Okullarımızda, halk eğitim merkezlerimizde, BİLSEM'ler ve benzeri kuruluşlarda destek noktalarıyla isteyen her çocuk gelip bu destek noktasındaki özel hazırlanmış, güvenle oturabileceği bir ortamda isterse çalışabilir. Bu yoktu, bu yeni. 31 Ağustos ile başlayan bir şey."

Uzaktan eğitimin dijital kütüphanesini de oluşturduklarını kaydeden Selçuk, çocukları okumaya teşvik etmek için "Okuyan Balık" adıyla bir site kurduklarını ayrıca öğretmenler ve velilere yönelik podcast'ler hazırladıklarını söyledi.

Uzaktan eğitim

Bakan Ziya Selçuk, koronavirüsün bütün dünyanın problemi olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bugün elimizdeki en gerçekçi, en güçlü araç, 31 Ağustos için söylüyorum, uzaktan eğitim. Uzaktan eğitim iyiydi kötüydü meselesi değil, uzaktan eğitimi en iyi şekilde nasıl kullanırız, bizim derdimizin adı bu. Biz uzaktan eğitime sahip çıkıyoruz ve 31 Ağustos itibarıyla bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yüz yüze eğitimin elbette çok daha işlevsel olduğunu biliyoruz. Ama şu anda mümkün değilse de uzaktan eğitimin hakkını sonuna kadar vermek istiyoruz. Avrupa'da ülkelerin tamamına yakını okulları açtı, açıyor ama bizim bu süreçte kendi ülkemize özgü, kendi riskimize özgü hesaplamalarımızı yapmamız lazım ki yapıyoruz. Bu çerçevede şu anda uzaktan eğitim çok daha kıymetli ve buna bütün velilerin sahip çıkması lazım."

Bakan Selçuk, çocukların ölçme değerlendirme açısından da uzaktan eğitimden gördükleri konularla ilgili sorumluluk sahibi olacaklarını belirterek, "O yüzden de uzaktan eğitim, altyapının daha zayıf olduğu mart ayındaki gibi algılanmıyor tarafımızca. Biz bugün uzaktan eğitimi çok daha güçlendirilmiş, niteliği uluslararası standartlara taşınmış bir yer olarak görüyoruz. Bu anlamda da öğrencilerimizin eksiğini gidermek için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

(Sürecek)

Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 12:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitim ve yeni öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirdi: (2) - Son Dakika

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