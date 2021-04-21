Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitimde rol oynayan anne ve babalar ile görüştü - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitimde rol oynayan anne ve babalar ile görüştü

21.04.2021 18:44

- Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitimde rol oynayan anne ve babalar ile görüştü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(3 Mayıs'taki sınavların ertelenmesi) Tamamen tabloya ve bilime bakıp böyle bir kararı gözden geçiririz" "OECD ülkeleri arasında okulları en çok kapalı tutan 4.

- Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitimde rol oynayan anne ve babalar ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"(3 Mayıs'taki sınavların ertelenmesi) Tamamen tabloya ve bilime bakıp böyle bir kararı gözden geçiririz"

"OECD ülkeleri arasında okulları en çok kapalı tutan 4. ülke konumuzdayız"

"Bizim ölçütümüz sosyal medyada ne söylendiği olmamalı, bizim ölçütümüz bilimin ne söylediği olmalı"

"(Hakkında yapılan karikatürler)Bu karikatürler güzel ve bunları gördükçe mutlu oluyorum"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir veli tarafından sorulan 3 Mayıs'taki sınavların ertelenip ertelenmeyeceği sorusuna, "Tamamen korona virüs tabloya ve bilime bakıp böyle bir kararı tabii ki gözden geçiririz" cevabını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Anne Babalarımızla Buluşuyoruz" toplantısında uzaktan eğitimde öğrencilerin ve velilerinin sorularını, önerilerini ve şikayetlerini dinledi. 81 ilden öğrenci, veli ve öğretmenlerin katıldığı toplantıya Bakan Selçuk'un yanı sıra Çocuk Gelişimci Prof. Dr. Belma Tuğrul ve Bilim Kurulu Üyesi aynı zamanda da Çocuk Hekimi Prof. Dr. Ateş Kara da katıldı.

"Tamamen tabloya ve bilime bakıp böyle bir kararı tabii ki gözden geçiririz"

Burdur'dan 7. sınıfta okuyan bir oğlu olduğunu ifade eden Nadir Deyirmenci'nin 3 Mayıs'taki sınavlar ertelenecek mi? sorusunu cevaplayan Bakan Selçuk, "Eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında 'bunların tabii ki ertelenmesi gerekir, bir şekilde yeniden tanzime ihtiyaç var' dediklerinde hiç tereddüt etmeyiz. Derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde ısrarımız ya da beklentimiz olamaz. Buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız ve velilerimiz kıymetli. Tamamen tabloya ve bilime bakıp böyle bir kararı tabii ki gözden geçiririz" şeklinde konuştu.

"OECD ülkeleri arasında okulları en çok kapalı tutan 4. ülke konumuzdayız"

Okulların sürekli açılıp kapanmasının kamuoyunda oluşturduğu olumsuz etki üzerine konuşan Bakan Selçuk şunları kaydetti:

"Her zaman şunu söyledik. Bizim önceliğimiz sağlık. Tek bir çocuğumuz için bile riski göze almayı istemiyoruz. Bilim kurulumuzun, ilgili uzmanlarımızın, bilim insanlarımızın bakış açılarını öncelikli olarak ele alıyoruz. O yüzden de bize de hep diyorlar ki neden açıp açıp kapatıyorsunuz? Emin olun dünyada OECD ülkeleri arasında Okulları en çok kapalı tutan 4. Ülke konumuzdayız. Böyle baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz riskin çok düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini ve okulların kapatılması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden bu açıp kapatmalar oluyor. Niye açıyoruz? Eğer çocuklarımız evde bir süre oynadıktan ve eğlendikten sonra arkadaşlarıyla buluşamazsa sosyalleşemezse, dışarı çıkıp fiziksel hareket etmezse o zaman başka problemlerimiz olacak ve problemlerimiz geleceğe taşınacak. O yüzden okulların az da olsa kısmi de olsa açılması gerekiyor. Bütün dünyadaki belli başlı kaynaklar bunu gösteriyor. Az da olsa, 1-2 gün de olsa okulları açmaya çalışıyoruz. Ama bu süreç salgının çok yükseldiği bir dönemde çok daha dikkatli ele alınmalı. Nitekim öyle yapmaya da gayret ediyoruz."

"Bizim ölçütümüz sosyal medyada ne söylendiği olmamalı, bizim ölçütümüz bilimin ne söylediği olmalı"

Okulu açın ya da kapatın şeklinde binlerce mesaj olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Okulu açık tuttuğumuzda velilerimizin ne kadarı çocuklarını okula gönderiyorlar. Bizim ölçümüz bu. Yani biz toplumu dinliyoruz. Toplumun beklentisini anlamaya çalışıyoruz. Böyle baktığımızda şunu fark ediyoruz. Okullar açıldığında velilerimizin en az 4'te 3'ü çocuklarını okula gönderiyorlar. Biz bu kontrolleri ele aldıkça; Bilim Kurulu'nun önerilerini dinledikçe görüyoruz ki; belli dönemlerde okulu açmanın riski daha önemli hale geliyor. Bunun için de eğer okulu kapatırsak ve toplumda niye kapatıyorsunuz derler veya okulu açarsak niye açıyorsunuz derler. Emin olun dinliyoruz bunları ama bizim ölçütümüz sosyal medyada ne söylendiği olmamalı. Bizim ölçütümüz bilimin ne söylediği olmalı. Açıp kapatırken de buna göre bakıyoruz. Bazen karikatürler görüyorum. 'Ziya hoca okulları açıp kapatıyor, açıp kapatıyor' şeklinde. Bu tabii güzel bir şey ve bu karikatürleri gördükçe mutlu oluyorum. Çünkü halkımızla beraber bir şey yapıyoruz" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitimde rol oynayan anne ve babalar ile görüştü
Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitimde rol oynayan anne ve babalar ile görüştü
Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitimde rol oynayan anne ve babalar ile görüştü
Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitimde rol oynayan anne ve babalar ile görüştü

Ziya Selçuk, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitimde rol oynayan anne ve babalar ile görüştü - Son Dakika


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