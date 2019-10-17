Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk valiliği ziyaret etti
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk valiliği ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk valiliği ziyaret etti

17 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere kente gelen Bakan Selçuk'u, Valilik önünde Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile diğer yetkililer karşıladı.

Ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Selçuk, Vali Erin ile makamında bir süre basına kapalı görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk valiliği ziyaret etti

Ziya Selçuk, Şanlıurfa, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: 2020 yılında kamuya 60 bin personel alınacak
Suriye'nin kuzeyindeki Mehmetçik'in teröristleri vurduğu anlar ve yaşadığı sevinç kamerada Son Dakika: Merkel: Türkiye'ye silah satışı durdurulacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın mektubunu çöpe attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 11:33:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk valiliği ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]