Milli Eğitim Bakanı Selçuk valiliği ziyaret etti
17 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:16 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere kente gelen Bakan Selçuk'u, Valilik önünde Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile diğer yetkililer karşıladı.
Ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Selçuk, Vali Erin ile makamında bir süre basına kapalı görüştü.
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