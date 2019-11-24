Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğretmenlerin bekleyişi Heyetin Aslanlı Yol'da yürüyüşü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğretmenlerin Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması Saygı duruşu Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiş Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğretmenlerin bekleyişi

Heyetin Aslanlı Yol'da yürüyüşü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğretmenlerin Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması

Saygı duruşu

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması

Bakan Selçuk'un deftere yazdıklarını okuması

Anıtkabir önünde toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti

Mustafa Kemal Atatürk, Ziya Selçuk, Anıtkabir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi
"Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler! Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 17:03:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]