Milli Eğitim Bakanı Selçuk velilere seslendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk velilere seslendi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk velilere seslendi

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA kanallarında yayınlanan veli kuşağı "Bizden"in ilk bölümünde velilere seslendi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk velilere seslendi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA kanallarında yayınlanan veli kuşağı "Bizden"in ilk bölümünde velilere seslendi.


Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya tarihinde daha önce karşılaşılmadık bir dönemin yaşandığına dikkati çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu sürecin anne babalar için de zor olduğunu söyledi.


Çocuklarla vakit geçirmeye zaman bulamazken birdenbire 24 saat kapalı şekilde evde onlarla beraber olmanın kolay olmadığını belirten Selçuk, "Bu süreci verimli gerçekleştirmek ayrı bir konu. 24 saat anne babalık yapmamız gereken bir durumda, anne babalığı belki yeniden öğrenmek, yeniden hatırlamak gerekecek" değerlendirmesini yaptı.


Çocukların ve anne babaların koronavirüs salgını gibi zorlu dönemlerde problemlerle başa çıkma, dayanışma, bir araya gelme konusunda becerilerini artırarak geliştirebileceklerine işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocukların yaşına göre bu durumla baş etme farklılaşıyor ve konuya farklı tepkiler veriyorlar. Problem aynı olmasına rağmen probleme yaklaşım ya da tepkide farklılık söz konusu. Kimi çocuk, değişimi ve değişikliği mücadele fırsatı olarak görürken kimi çocuk da değişimi tehdit olarak algılıyor ve başa çıkmakta zorlanıyor. Böyle bir durumda bizim işin zor taraflarını gördüğümüz gibi iyi taraflarını da görmemiz ve çocuğun mizacına göre konuya nasıl yaklaşacağımız konusunda kafa yormamız gerekecek"


"Kovid-19'un ruh sağlığıyla ilgili boyutu çok önemli"


Selçuk, Kovid-19 salgınının fiziksel sağlığı tehdit ettiğini dile getirerek, "Fakat fiziksel sağlığın ötesinde Kovid-19'un ruhsal sağlığımızla ilgili bir boyutu var ki bu çok önemli" dedi.


Kapalı kalma sonucu çocuklarda bazı ruhsal belirtilerin bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Selçuk, büyük çocuklarda bazen altını ıslatma, parmak emme, uyuyamama ya da çok uyuma, kabus görme gibi uyku sorunları, karın ağrısı, odaya kapanma, boş vermişlik gibi olumsuz belirtilerin ortaya çıkabileceğini anlattı.


Bu durumlara dikkat edilmesi, gerekirse bir uzmana danışılmasının önemine dikkati çeken Selçuk, rehber öğretmenlerce velilere yönelik psikososyal destek hizmetlerinin başlatıldığını hatırlattı.


"Velilere düşen, bir öğretmen olmak değil"


Çocukların eğitimine daha fazla yardımcı olabilmek için anne babaların rollerinin de değiştiğini, bir öğretmen gibi hareket etmek zorunda kaldıklarını dile getiren Selçuk, şunları kaydetti: "Sizlere düşen şey elbette bir öğretmen olmak değil, onların öğretmeni var ve okullar açıldığında da eğitime öğretime devam edeceğiz. Çocuklar anne babalarını öğretmen rolünde gördüğünde çoğu zaman olumsuz tepki veriyorlar. Anne babanın belki koç, mentor, antrenör gibi olması daha uygun. Antrenör, sporcunun başarılı olması için ortamı hazırlar, düzenler, ihtiyaçları takip eder, gözetir. Aynı şekilde ebeveynlerin de bu iletişimi kurmalarında fayda var. Hiçbir antrenör oyuncusunun yerine maça çıkmaz. Maça oyuncu çıkar, çocuklar da ödevini kendi yapar, dersini kendi çalışır. Anne babaların da desteği ve 'biz buradayız' ifadesi gündemdedir"


Bakan Selçuk, çocukların bu süreçte arkadaşlarıyla bağlantısının kesilmemesi için görüntülü ve sesli konuşma yoluyla görüşmelerinin uygun olacağını da söyledi.


Öğretmenlerin de bu sürecin içinde yer almasının şart olduğunu vurgulayan Selçuk, "Bu nedenle öğretmen arkadaşlarımıza sıklıkla öğrencilerini takip etmeleri konusunda hatırlatmalar yapıyoruz" dedi.


"Sınır olmazsa çocukların kişiliği gelişmez"


Sınır olmazsa çocukların kişiliğinin gelişmeyeceğini, mutlaka sınıra ihtiyaçları bulunduğunu dile getiren Ziya Selçuk, geniş bir çemberde çocukların hareket alanını belirledikten sonra onları teşvik etmek, gösterdikleri çabayı her zaman değerli bulmak ve desteklemek gerektiğini belirtti.


Bakan Selçuk, anne-baba-çocuk arasındaki ilişkilerde neler yapılması gerektiğiyle ilgili hazırladıkları kitapçığın yakında çıkarılacağını ve tüm velilere ücretsiz dağıtılacağını bildirdi.


Aileyi, "Atom modeli"ne benzeten Selçuk, atomun çekirdeğinde proton, nötron yani anne ve babanın bulunduğunu, atomun çevresindeki halkaların da çocuklar olduğunu anlattı. Bakan Selçuk, "Ama şimdi yapısı değişmiş, çocuklar atomun merkezine oturmuş ve oradan artık tahakküm ediyorlar. Anne, baba da pervane olmuş, etrafında elektronlar gibi dönüyorlar. Yer değiştirmişler sanki. Zamanımızdaki bu aile modeli ve çocukların durumu biraz dikkat etmeye değer" diye konuştu.


"Çocuk küçükken ne kadar çok korunursa büyüyünce o kadar zayıf olur"


Ailelerde artık daha çok koruyucu tutum görüldüğüne dikkati çeken Selçuk, "Ama şunu unutmamak lazım, bir çocuk küçükken ne kadar çok korunursa büyüyünce o kadar zayıf olur. Çocuğun kendi başına ayakta durması, zorluklar, yokluklar görmesi, düşüp kalkması, ağlaması ve zorlanması gerekir ki hayata daha güçlü atılsın" uyarısında bulundu.


Selçuk, çocuklar adına bütün problemlerin önceden çözülmesi, önündeki her engelin kaldırılması halinde çocuklardaki problem çözme becerisinin gelişmeyeceğine işaret etti.


"Hayatta zorluk görmeyen çocuğun güçlenmesi de mümkün olmayacaktır" diyen Ziya Selçuk, çocukların problem çözmesine fırsat vermek, her şeye müdahale etmemek, aşırı koruyucu davranmamak gerektiğini vurguladı.


Canı sıkılan çocuklar...


Çocukların canlarının sıkılmasına da fırsat verilmesi önerisinde bulunan Selçuk, "Canı sıkılan çocuk arayış içine girer, merakının peşine düşer, fikir üretmeye çalışır, kitap karıştırır. Can sıkıntısından dolayı yüzlerce, binlerce sanat eseri, binlerce bilimsel buluş çıkmıştır" şeklinde konuştu.


Çocuklarla ev içinde yapılabilecek yüzlerce öneriyi sunduklarını, yayınladıklarını hatırlatan Selçuk, tüm telefonlardan ücretsiz indirilecek uygulama olan "eğitim takvimi" içinde de 365 gün çocuklarla neler yapılabileceği, hangi oyunlar oynanacağı, hangi bilimsel çalışmanın yapılacağı, kelimelerin düzgün yazılışı, günün güzel sözü gibi etkinliklerin bulunduğunu anlattı.


Velilerin ayrıca Eğitim Bilişim Ağı'na da bakabileceklerini belirten Selçuk, burada da her yaş grubuna ait etkinliğin, çizgi filmlerin yer aldığını aktardı.


Milli Eğitim Bakanlığı olarak her şeyi akademik dersler olarak görmediklerini, çocukların evde sanat ve sporla da uğraşması gerektiğini söyleyen Ziya Selçuk, ev içinde mutfakların da çocukların hayatı öğrenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Selçuk, "Mutfak hayatı öğrenmenin en kestirme yollarından birisi" dedi.


Bunların yanı sıra bütün çocuklar için en önemli gelişimin kitap okumak olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, kitap okuyan çocuğun hayat başarısının ve okul başarısının nispi olarak daha yüksek olduğunu kaydetti.


Bakan Ziya Selçuk, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu günler gelip geçecek. Bu sorunların üstesinden hep beraber geleceğiz. Bütün süreci hatırladığımızda neyi hatırlayacağız? Biz devlet olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz ve gereken her şeyin yapılması için gece gündüz savaşıyoruz. Ama bu günler gelip geçtikten sonra aklımızda ne kalacak, neyi hatırlayacağız? İyi ki çocuklarımızla bu tecrübeleri yaşadık, iyi ki bu şekilde yaşadık ve çocuklarımız açısından çok daha iyi değerlendirmiş olduk. Hepsi geçtiğinde, iyi ki o günleri güzel değerlendirdik demek umuduyla." - ANKARA

Ziya Selçuk, Selçuk, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:47 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hasta çocuklarıyla metrobüse binmek isteyen anneler, ambulansla hastaneye götürüldü
Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?
Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?         
00:58
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti         
00:47
CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
00:31
Galatasaray'ın yıldızı Falcao, 45 saniyede 106 mekik çekti Galatasaray'ın yıldızı Falcao, 45 saniyede 106 mekik çekti         
00:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu         
00:08
Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada         
00:01
Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir         
23:30
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamıyacak İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamıyacak         
23:25
Fenerbahçe kulüp doktorundan müjde: Pozitif vakalar negatife döndü Fenerbahçe kulüp doktorundan müjde: Pozitif vakalar negatife döndü         
23:20
Brezilyalı sporcu Natalia Guitler, yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakıyor Brezilyalı sporcu Natalia Guitler, yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakıyor         
23:06
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor         
23:03
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı         
22:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var         
22:39
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı         
22:18
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu         
21:34
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü         
21:27
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti         
21:18
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı         
21:10
Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti         
21:08
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı         
21:04
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı         
21:03
Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak         
20:50
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu         
20:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor         
20:15
Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi         
19:51
Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması         
19:50
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi         
19:48
New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündeme geldi New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündeme geldi         
19:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik         
19:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 03:55:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk velilere seslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]