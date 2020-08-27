Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yazılım geliştirme eğitimini tamamlayan öğretmen ve öğrencilerin... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yazılım geliştirme eğitimini tamamlayan öğretmen ve öğrencilerin...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere yönelik uluslararası akredite sertifika programı eğitimlerine ilişkin, "Sertifikaların da bizim sistemimiz içinde değer bulmasını istiyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yazılım geliştirme eğitimini tamamlayan öğretmen ve öğrencilerin..., System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere yönelik uluslararası akredite sertifika programı eğitimlerine ilişkin, "Sertifikaların da bizim sistemimiz içinde değer bulmasını istiyoruz. Yani 'ben şu sertifikayı aldım, akredite bir sertifika. Bu sertifikanın okuduğum lisede kredilendirilmesini istiyorum' diyebilmesi için bir alt yapı oluşturuyoruz." dedi.

Selçuk, MEB Başöğretmen Salonu'ndaki, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile CISCO Network Akademi iş birliğinde düzenlenen "Akıllı Teknolojiler ve Yazılım Geliştirme Mesleki Gelişim Programı Sertifika Töreni"ne katıldı.

Göreve başladığı ilk hafta Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) veriye dayalı yönetim, yapay zeka ve diğer dijital becerilerle çok yakından ilgileneceğini ve bütün sistemin buna evrileceğini söylediğini anımsatan Selçuk, bunun hayata geçiyor olmasının, öğretmen ve öğrencilerin becerilerine yönelik bir takım sertifikalara dönüşmesinin ne yapmak istediklerini gösteren somut bir kanıt olduğuna işaret etti.

Selçuk, bu çalışmaların gelişerek, derinleşerek devam edeceğini, öğretmenler ve dolayısıyla öğrencilerin becerilerinin yeni çağın becerileriyle eşleşmesi noktasında kararlı olduklarını vurguladı.

Bu tip kurslar ve sertifika programlarıyla öğretmenlerin becerisinin artmasını çok önemsediklerini belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Salgın döneminden hep problem olarak bahsediyoruz ama bir taraftan da bazı kazanımlara yol açtığını da söylemek mümkün. Çünkü salgın sürecinde öğretmenlerimizin dijital becerilerinde inanılmaz bir artış oldu. Yüz binlerce saat eğitim alındı ve sürekli sürdürülebilir bir eğitim yaklaşımının hayata geçmesi söz konusu oldu. Eskiden yıllık 20-30 binlerde düşündüğümüz öğretmen eğitimi çerçevesi artık 500, 600, 700 bine, 1 milyona çıktı. Yani bunu yapabiliyoruz ve tam da bu araçlar vasıtasıyla yapabiliyoruz. O yüzden bu çalışmalar bizim değişime olan inancımızı ve zamanın ruhuna olan saygımızı gösteriyor."

Sertifikaların lisede kredilendirilmesine ilişkin alt yapı oluşturuluyor

Bakan Selçuk, Bakanlık olarak ulusal ve uluslararası akredite sertifikalarını çok önemsediklerini, öğretmenlerin dünya penceresiyle bir arada olmasını, öğrencilerin dünyanın her yerinden sertifikalar almasını istediklerini belirterek, "Bu sertifikaların da bizim sistemimiz içinde değer bulmasını istiyoruz. Yani 'ben şu sertifikayı aldım, akredite bir sertifika. Bu sertifikanın okuduğum lisede kredilendirilmesini istiyorum' diyebilmesi için bir alt yapı oluşturuyoruz." diye konuştu.

Bu çalışmayı aslında çoktan hayata geçirmeyi planladıklarını, salgın süreci sebebiyle süreçteki önceliklerin biraz farklılaştığını anlatan Selçuk, "On binlerce öğretmenimizin aldığı bu eğitim son derece önemli ama daha önemlisi bu eğitimi alan öğretmenlerimizin öğrencilere ulaşarak eğitici eğitimleri vasıtasıyla pencereyi genişletmesi." ifadelerini kullandı.

Törene canlı bağlantıyla katılanlar arasında Aksaray, Konya, Adana, İstanbul gibi illerden sertifika almaya hak kazanan öğrenci ve öğretmenlerin bulunduğuna değinen Selçuk, öğretmenlerin yanı sıra böyle bir dönemde böyle uzun bir eğitime katılarak sertifika alan öğrencilere de ayrı bir saygı duyduğunu vurguladı.

Lise öğrencilerinin dünyada geçerli olan bu akredite sertifikaları almasının onların geleceği açısından da önemine işaret eden Selçuk, bunu geleceğe yatırım olarak değerlendirdiklerini, geleceği tasarlama ve inşa etme konusunda da bütün sistemin öğretmenlerin omuzunda yükseldiğini söyledi.

Bakan Selçuk, öğretmenlerin bu çalışmaları bir ülke ödevi, millete hizmet olarak görmelerinin önemine vurgu yaparak, "Öğretmenlerimizle beraber bu heyecanla, hevesle, yaklaşımla biz çok işler başarırız." dedi.

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Selçuk, "Onların sayesinde bu eğitimler bu binada kalmıyor, bu ülkenin kılcal damarlarına ulaşıyor. Şehirlerde, ilçelerdeki okullarda öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle buluşuyor ve onların hayatları değişiyor. Bunu çok önemsiyorum. Bunun yüz binlercesi daha olacak, çok yeni eğitimler, farklı çalışmalar geliyor." açıklamasını yaptı.

Selçuk, veri yönetimi, dijital beceriler gibi konuların takibinde olduklarını, bu iş birliklerini bundan sonra da devam ettireceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin eğitim, beceri seviyesi bizim bütün eğitim sistemimizin beceri seviyesiyle doğrudan doğruya alakalı. O yüzden de öğretmen eğitimi diyoruz. Öğretmenlerimizin yetkinlikleri belli bir seviyeye geldiğinde çocuklar zaten gelecekler. Bundan dolayı çocuklarımızın iyiliği öğretmenlerimizin iyiliğinden geçiyor. Öğretmenlerimizin beslenmesi, itibarının yükseltilmesi, öğretmenlerimize katkı sağlamak birinci vazifemiz ki asıl mesele öğrencilere yönelik olarak katkı sağlamak. Bütün bunları da hep beraber başaracağız."

Sertifika programı eğitimlerine yaklaşık 30 bin öğretmen katıldı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da konuşmasında, "güçlü öğretmen, güçlü gelecek" sloganıyla öğretmenlere 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması amacıyla 14 Ocak'ta başlayan bu çalışmalarda birinci aşama eğitimlerin tamamlandığını anlattı.

Bu eğitimlerin MEB bünyesinde bu büyüklükte ve uluslararası düzeyde yapılmış ilk program olma özelliğini taşıdığını belirten Boyacı, "Uluslararası akredite sertifika programı eğitimlerine yaklaşık 30 bin öğretmenimiz katıldı. Dört temel alanımız vardı; nesnelerin interneti, Python, siber güvenlik ve ağ yönetimi." bilgisini paylaştı.

Eğitimlerin amacının öğretmenleri teknolojik yönden güçlendirerek öğrencilere ulaşmak olduğunu anlatan Boyacı, ayrıca Python eğitici eğitimlerine katılan öğretmenler tarafından, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören ve ilgili genel müdürlükler tarafından başvuruları alınarak belirlenen öğrencilere uzaktan eğitim sistemi üzerinden canlı olarak Python eğitimlerinin verildiğini ifade etti.

CISCO Network Akademi Genel Müdürü Didem Duru ise öğretmenlere bu desteği vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Pandemi ile hayatın her alanına dijitalin hakim olduğuna, yapay zeka gibi gelişmekte olan teknolojilerin yeni dönemde daha da hız kazanacağına işaret eden Duru, sertifikalarla öğretmen ve öğrencilerin bu alanlardaki yetkinliklerini artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Törende sertifika almaya hak kazanan bazı öğretmen ve öğrenciler de yapılan canlı bağlantıyla konuşmalarını gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından eğitim sonucunda programı başarıyla tamamlayarak uluslararası akredite sertifika almaya hak kazanan 13 bin 987 öğretmen ve 1235 öğrenciye sertifikaları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından çevrimiçi bağlantıyla sembolik olarak takdim edildi.

Bütün öğretmen ve öğrencileri kutlayan Selçuk, bu sertifikaları bir gurur abidesi olarak gördüğünü vurguladı. Bakan Selçuk, bütün öğretmenlerin benzeri sertifikaları alması, var olan sertifikalara da yenilerinin eklenmesi temennisinde bulundu.

Ziya Selçuk, Selçuk, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 14:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yazılım geliştirme eğitimini tamamlayan öğretmen ve öğrencilerin... - Son Dakika

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