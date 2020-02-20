Son Dakika › Politika › Milli Eğitim Bakanı Selçuk: '(Yenilenen EBA) Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. - Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yenilenen EBA) Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor.
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yenilenen EBA) Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:14 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yenilenen EBA) Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. Her şey kişiye özel. Dünyada 2-3 ülkede varsa biri Türkiye'de."
Son Dakika Bakan Ziya Selçuk'tan Atakan açıklaması: Biz bir çocuğun durumunun sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmuyoruz İYİ Partili Vekil, ayakkabısını paylaştı: Koltuk değil ayakkabı eskitiyoruz Yeni partinin ertelenmesi Babacan'ı kızdırınca, devreye Abdullah Gül girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerini uyardı: Tek çocukta kalıyorsunuz, en az 3 çocuk