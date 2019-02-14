Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yerel Yönetimlerle Eğitimi Bağlamamız Gerekiyor (2)

İL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NA KATILDIElazığ'daki temasları kapsamında valiliği ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NA KATILDI



Elazığ'daki temasları kapsamında valiliği ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ milletvekilleri Sermin Balık ve Zülfü Tolga Ağar ile eğitimciler de yer aldı. Toplantının sona ermesinin ardından açıklama yapan Bakan Selçuk, Türkiye'nin özel öğretim kurslarıyla ilgili gündemi olduğunu söyledi. Selçuk, "Bunlar ile ilgili çok detaylı bilgiler paylaşıldı; ama kamuoyu emin olsun, biz bu tür konular ile ilgili her türlü tedbirimiz aldık ve altyapı sorunumuz yok" dedi.



Öğretmenlerin eğitimini ve okulların kalitesini geliştirmeye yönelik projelerinin olduğunu kaydeden Selçuk, "Bunlar ile ilgili finansman ve insan kaynakları gibi bütün tedbirler alındı. Velilerimizin ve öğrencilerimizin tedirgin olmaması ve huzursuzluk yaşamaması için tedbirler akademik, bilimsel ve bürokratik olarak alınıyor. Önümüzdeki süreçte eğitim ve öğretim hayatımızda öğretmenlerimizin eğitimine ve okullarımızın kalitesine geliştirmesine yönelik birçok projeyi zamanı geldikçe paylaşacağız. Şubat ayında 2 büyük çalışmamız olacak. Mart, nisan ve mayıs aylarında da devam edecek. Artık somut olarak topluma eğitim hayatımızda neyi, ne zaman ve nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız" diye konuştu.



Bakan Selçuk, valilik ziyaretinin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katılarak, eğitimcilerle bir araya geldi.





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