Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye'de 790 bin Suriyeli öğrenci var - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye'de 790 bin Suriyeli öğrenci var

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye\'de 790 bin Suriyeli öğrenci var
Son Güncelleme: 16.09.2023 12:37

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında ''Türkiye'de kaç tane Suriyeli öğrenci var?'' sorusuna yanıt verdi. Ülkede eğitim gören 977 bin yabancı öğrenci olduğunu belirten Bakan Tekin, ''790 bini Suriyeli'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öğretmen atamalarında sistemin değiştirileceğini söyleyen Bakan Tekin, " Türkiye'de kaç tane Suriyeli öğrenci var?" sorusuna da yanıt verdi. Bu konuda kamuoyuna yanlış bilgiler intikal ettiğini söyleyen Tekin, Türkiye'de eğitim gören 977 bin yabacı öğrenciden 790 bininin Suriyeli olduğunu söyledi.

"TAMAMI YABANCI ÖĞRENCİLERİN OLDUĞU OKULLARIMIZ VAR"

Bakan Tekin konu hakkında yaptığı açıklamada, "Okullarımızda tamamı yabancı uyruklu öğrencilerin olduğu okullarımız var tabiki. Onlar bizim milletlerarası dediğimiz okullarımız. Şu anda orada yaklaşık 23 bin Suriyeli vatandaş sadece yabancıların okuduğu, statüsü öyle, özel milletlerarası okul. Bu okullar tamamen yabancı öğrencilerimizi alıyorlar. Suriyeli öğrenciler için söyleyeyim. O kategoride değerlendiriyorlar." dedi.

"977 BİN YABANCI ÖĞRENCİNİN 790 BİNİ SURİYELİ"

Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerle ilgili kamuoyunda yanlış bilgilerin dolaştığını belirten Bakan Tekin, "Kamuoyun bazen yanlış bilgiler de intikal ediyor. Türkiye'de 977 bin yabancı öğrenci var, 790 bini Suriyeli öğrenci." dedi.

OKULLARIN 4 GÜNE DÜŞÜRÜLECEĞİ İDDİASI

Okulların 4 güne düşürüleceğine yönelik iddialarla ilgili de konuşan Tekin, "Valla o kadar enteresan şeyler söyleniyor ki ben nerede çıkartıyorlar bilmiyorum. Mesela geçenlerde çok sevdiğim bir dostum mesaj yazmış; 'Okulları 4 güne düşürüyormuşsunuz.' Benim hiç böyle şeyim yok. Duymadım. Sonra bir baktım sosyal medyaya bir gazete haber yapmış; Milli Eğitim Bakanı açıkladı' Nerede açıkladım, yok. Ne dedim, yok. Yok öyle bir şey. Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok. Hatta o gün deprem bölgesinde bir yerdeydik. Bir çocuk ağlayarak geldi; 'Okullarımızı 4 güne düşürmüşsünüz.' Bunlar tamamen şehir efsanesi."

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Son Dakika Eğitim Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye'de 790 bin Suriyeli öğrenci var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye'de 790 bin Suriyeli öğrenci var - Son Dakika
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