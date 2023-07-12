Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den kız çocuklarına yönelik açıklama: Okullaşmaları ana hedefimiz - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den kız çocuklarına yönelik açıklama: Okullaşmaları ana hedefimiz

12.07.2023 09:25

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında kız çocuklarının okullaşmasının birincil hedefleri olduğunu belirtti. Tekin, velileri ikna etmek için gerekirse kız okulları açabileceklerini ve çocukların istedikleri okula gönderilebileceğini söyledi. Ayrıca, karma eğitim konusunda özgürlükçü olduğunu da vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. İlk hedefinin kız çocuklarının okullaşması olduğunu belirten Tekin, "Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, 'Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum' oluyor. Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamak. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" dedi. Bu sözler sosyal medyada tartışma yarattı.

"ANA HEDEF KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMASI"

Dün akşam A Haber ekranlarına merak edilen konular hakkında değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, karma eğitimle ilgili de dikkat çeken sözler söyledi. Tekin, "Temel hak ve özgürlükleri hayatımızın her döneminde merkeze almamız lazım. Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, 'Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum' oluyor. Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamak. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜRLÜKÇÜYÜM"

Karma eğitime karşı olmadığını belirten Bakan, "Karma eğitim esastır. Ama bu tür gerekçelerle, yani eğitimin, okullaşma oranının artması anlamında bu tür tedbirleri almak gerekiyorsa beraber alalım. Buradan hareketle karma eğitime karşı olduğum söyleniyor. Tam tersine özgürlükçüyüm." dedi.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Bu sözler sosyal medyada da tartışma yarattı. İşte o yorumlardan bazıları:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuğunu okula göndermeyen veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları açabilmeliyiz
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuğunu okula göndermeyen veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları açabilmeliyiz
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuğunu okula göndermeyen veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları açabilmeliyiz
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuğunu okula göndermeyen veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları açabilmeliyiz
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Milli Eğitim Bakanlığı, Yusuf Tekin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den kız çocuklarına yönelik açıklama: Okullaşmaları ana hedefimiz - Son Dakika


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