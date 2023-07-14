Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kız okullarının açılmasını destekliyor - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kız okullarının açılmasını destekliyor

14.07.2023 21:48

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kız çocuklarının okullaşmasını sağlamak için kız okullarının açılmasını önerdi. Bu öneriye destek veren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kız okullarının olmasının laiklikle bir alakası olmadığını savundu. Laikliğin ne olduğunu bilmeyenlerin bu konuda yanlış yorumlar yaptığını belirten Yıldız, kız okullarının açılmasının laikliği tehlikeye atmadığını vurguladı. Destici ise, kız çocukları için müstakil okullar açılmasını desteklediğini ve laiklik adı altında buna karşı çıkanların inanç-din düşmanlığı yaptığını ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "Çocuğunu okula göndermeyen veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları açabilmeliyiz" sözlerine destek verdi. MHP'li Feti Yıldız, "Karma okullarla birlikte kız okullarının da olması zenginliktir. Kız öğrencilerin hem karma okullarda hem kız okullarında okumalarının bir sakıncası yok. Bunun laiklikle de bir alakası yok" dedi.

"GEREKİRSE KIZ OKULLARI DA AÇABİLMELİYİZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında kullandığı ifadeler tartışmaları da beraberinde getirdi. Tekin, ilk hedefinin kız çocuklarının okullaşması olduğunu belirterek, "Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, 'Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum' oluyor. Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamak. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" dedi.

BAKAN TEKİN'E MHP'DEN DE DESTEK GELDİ

Tekin'in sözlerine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ardından bir destek de MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan geldi. Haber 7'ye açıklamalarda bulunan MHP'li Feti Yıldız, kız okullarının olmasının sakıncasının bulunmadığını savundu.

MHP'li Feti Yıldız'dan Bakan Tekin'e destek: Kız okullarının olması zenginliktir, bunun laiklikle alakası yok
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

"KIZ OKULLARININ OLMASI ZENGİNLİKTİR"

Feti Yıldız, şunları söyledi: "Karma okullarla birlikte kız okullarının da olması zenginliktir. Kız öğrencilerin hem karma okullarda hem kız okullarında okumalarının bir sakıncası yok. Bunun laiklikle de bir alakası yok. Laikliğin ortadan kaldırılacağı iddiası gerçek dışı bir iddiadır. Laikliğe bir şey olmaz.

"LAİKLİK ZARAR GÖRMEZ"

Kız liselerinin veya okullarının açılmasıyla laiklik zarar görmez. Çok önemli kız liselerimiz var bizim. Örneğin, Kandilli Kız Lisesi… Birçok yakınımız oradan mezun oldu. Çok harika liseler bunlar. Milli Eğitim Bakanı'nın söyledikleri doğru şeyler. Uygulamalarıyla yaşadık. Kız öğrencilerin hem karma okullarda hem kız okullarında okumalarının bir sakıncası yok.

"DEMOKRASİYİ DOĞRU DÜRÜST ÖZÜMSEMELERİ GEREKİYOR"

Anayasa'da ve Anayasa Mahkemesi kararlarında laikliğin ne olduğu belli. Laikliği bazıları maalesef gerçek manasından koparıp çok farklı yorumluyorlar. Laiklik, inançsızlık falan değil yani. Onların biraz okumaları ve öğrenmeleri lazım. Sistemleri okumaları, inanç dünyalarını geliştirmeleri ve dini bilgileri olması lazım. Demokrasiyi doğru dürüst özümsemeleri gerekiyor.

"BİZ BU TERANELERİ ÇOK DİNLEDİK"

Bunlar laikliği, demokrasiyi bilmiyorlar. İnançlı ve inançsız olmanın ne olduğu bilmiyor. Milletin üzerinde 'Demokles'in kılıcı' gibi "Laiklik elden gidiyor" falan... Biz bu teraneleri çok dinledik. Bizim ülkemizde Anayasa'nın ilk 4 maddesi belli. Bunu da Cumhur İttifakı sıkı sıkıya sahipleniyor. Laiklik öyle tehlikede falan değil."

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kız okullarının açılmasını destekliyor - Son Dakika
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