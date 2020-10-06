Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(500 bin tablet bilgisayar dağıtımı) İhtiyaç sahibi öğrenciler... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(500 bin tablet bilgisayar dağıtımı) İhtiyaç sahibi öğrenciler...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(500 bin tablet bilgisayar dağıtımı) İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(500 bin tablet bilgisayar dağıtımı) İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik."
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