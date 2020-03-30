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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "7 Haziran 2020'de LGS'nin başvurularını otomatik olarak...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "7 Haziran 2020'de LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "7 Haziran 2020'de LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:04 Kaynak: İHA
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