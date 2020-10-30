Bakan Selçuk: "4. büyük kırılma denilebilecek kırılma geliyor. Buna hazırlanmak gelecek nesillere borcumuz" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "4. büyük kırılma denilebilecek kırılma geliyor. Buna hazırlanmak gelecek nesillere borcumuz"

Kocaeli'de geleceği kodlayacak 97 sınıf törenle açıldı

Sınıfların açılış kurdelesini drone getirdi

KOCAELİ - Kocaeli'de Cumhuriyetin 97. yılında 97 kodlama atölyesinin açılış programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "4. büyük kırılma denilebilecek kırılma geliyor. Buna hazır olmak, gereken koşulları hazırlamak bizim gelecek nesillere borcumuz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünde 97 adet Robotik Kodlama Atölyesini açılış töreni, Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın ev sahipliğini yaptığı Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi'nin (KODELİ)tanıtım törenine, Bakan Selçuk'un yanısıra, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ilçe belediye başkanları ve protokol davetlileri ile kodlama atölyesi açılacak olan okulların müdürleri katıldı. Törende konuşan Bakan Selçuk, "4. büyük kırılma denilebilecek kırılma geliyor. Buna hazır olmak, gereken koşulları hazırlamak bizim gelecek nesillere borcumuz" dedi.

"Geleceğin Aziz Sancar'ları, geleceğin Bayraktar'ları buradan çıkacak

Törende söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Biz istiyoruz ki endüstri dört, bizim çocuklarımız sıfır olmasın. 4-0 yenik düşmeyelim. Kocaeli ve Türkiye 4-0 önde başlasın diye bu çalışmaları bugünden başlatalım istedik. Biz de sayın Milli Eğitim Bakanımız, saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aslında nesiller yetiştirmemiz gerektiğini, geleceğin dünyasında ayakta durabilecek, geleceğin dünyasının kodlarını yazabilecek nesiller yetiştirmemiz gerektiğini ve aynı zamanda o gençlerimizin kültürel değer kodlarını da yazabilecek gençler olması gerektiğini bilerek ve inanarak bu yolda ilerliyoruz. İnşallah bu proje ile Kocaeli gençleri kodlamaya başlayacaklar. Geleceğin yazılımcıları, geleceğin Aziz Sancar'ları, geleceğin Bayraktar'ları buradan çıkacak. Yazdığı programlarla Dünya'ya şekil veren insanlar Kocaeli'den çıkacak. Bu sene 97 ama önümüzdeki yıl 98, sonra 99, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılında ise 100 tane kodlama sınıfının şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Pastadan daha büyük bir pay alırız"

Daha sonra söz alan Vali Seddar Yavuz ise, "Türkiye'nin Dünya ile yarıştığı, rekabet ettiği en önemli şehirlerden bir tanesi Kocaeli'dir. Dolayısıyla burası bilimi teknoloji ve sanayi şehri olarak, tarih ve kültür şehir olarak tanımlarsak yanlış yapmış olmayız. Bu şehir ülkemize ve Dünya'ya çok önemli katkılar sunacaktır. Kodlamadan bir mimarlık ve tasarım da çıkarırsak pastadan daha büyük bir pay alırız. Kodlama bunun ilk aşaması ama mimarlık ve tasarım olarak daha yetenekli gençleri keşfederek, onlarla Dünya'da rekabet edecek yeni bir alan oluşturabilirsek bundan büyük bir mutluluk duyarız" diye konuştu.

"4. büyük kırılma denilebilecek kırılma geliyor"

Sanayi 4.0'ın dördüncü büyük kırılmayı getirdiğini belirten Bakan Selçuk da, "Milli eğitim meselesi aslında bir millet ödevi, ülke ödevidir. Yani sadece bürokrasinin kendi başına halledebileceği, ya da bazı kurumların günlük görevi olarak ifa edeceği bir mesele değil. Bundan dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu meseleye sahip çıkması, çocuklarımızın, ülkemizin geleceği ile ilgili böyle yüksek seviyeli bir projeyi gündeme getirip hayata geçirmek için adım atması, geçekten takdire değer. Bugün de aynı şevkle ve heyecanla, burada, bu bayrağın gölgesinde, çocuklarımızın geleceğini inşa etmek vazifesindeyiz. Bu vazifeyi icra ederken birlikte bir eğitim ve gelecek ruhu ile hareket ediyoruz. Büyük bir kırılma geliyor geçekten. Çok büyük bir kırılma, 4. büyük kırılma denilebilecek kırılma geliyor. ve bu kırılma aslında bir medeniyet kırılması manasına da geliyor. Sadece teknolojideki dönüşümden bahsetmiyoruz. Bir medeniyet, bir uygarlık kırılmasından da bahsediyoruz. Buna hazır olmak, gereken koşulları hazırlamak bizim gelecek nesillere borcumuz. Bu borcumuzu ne denli hayata geçirebilirsek, o kadar vicdani olarak müsterih olabiliriz. Fakat bu kadar kolay bir iş değil. Bu mesele çok yönlü olarak paradigmal olarak bir dönüşümü içeren bir mesele. Bağlı bulunduğu değişkenlerin eş zamanlı, eş güdümlü olarak dönüştürülmesi gerekiyor. Tam da hayat sahnesinin her boyutunda birlikte hareket etmemiz icap ediyor" şeklinde konuştu.

"Hemen harekete geçmemiz gerekiyor"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak geleceği kurmak için çalıştıklarını ifade eden bakan Selçuk, "Ama bu günü, geçmişi ihmal etmeden ama yaslandığımız değerlerin hukukunu koruyarak, onların hakkını vererek bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de tam da 2023'e yaklaşırken, Cumhuriyetimizi kutlarken, Türkiye'nin Dünya üzerinde yeni bir soluklanma ve yeni bir nefesle iştigal ettiği bu günlerde bizim de oturup yeniden düşünmemiz icap ediyor ve hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu hususlarda elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu sabah aldığım bir haberde de bizim çağrı merkezimiz Avrupa ve Afrika'da düzenlenen Dünya çapındaki yarışmada ikincilik ödülü aldı. Bunun için de mutluyuz ayrıca" ifadelerini kullandı.

Türk-Azerbaycan bayraklı dronun getirdiği makasla kurdele kesildi

Yapılan protokol konuşmalarının ardından ise protokol üyeleri sahnede telekonferans yöntemi ile Darıca ve Başiskele ilçelerindeki iki okula bağlantı gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan erişimle sınıfların ışığını açarak canlı yayını başlattı. Bakan Selçuk ardından sınıflarda bulunan öğretmen öğrencilerle sohbet etti. Törenin teknolojik yönü açılış protokol kurallarına da yansıdı. Bakan Ziya Selçuk'un elinden havalanan drone ile gösteri başlatıldı. Alanın arka tarafından gelen Türk ve Azerbaycan Bayraklı dronelar Bakan Selçuk'a açılış kurdelasını kesmesi için makas verdi. Makası alan Bakan Selçuk da "Bismillah" diyerek kurdelayı kesti. Açılışın ardından protokol üyeleri Bilim Merkezi'ndeki İleri Seviye KODELİ Kodlama Atölyesini gezdi. Bu esnada bir robot kol, Mustafa Kemal Atatürk'ün, bir söz yazılımı robotik kodlarla sağladı.

Kasr-ı Hümayun ile Dünya'ya anlamlı mesaj

Öte yandan protokolün ileri seviye kodlama atölyesini ziyareti sırasında 3D yazıcının başında, muasır medeniyet hedefi ile Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk ve tek basın toplantısını gerçekleştirdiği Kasr-ı Hümayun Sarayı'nın prototipi yapıldı. Bu hareket, Dünyanın yeni dilinin Kocaeli'nden yazılacağı hedefini en anlamlı şekliyle sembolleştirdi. Bir öğrenci tarafından Bakan Ziya Selçuk'a Kasrı-ı Hümayun'un hikayesi anlatılarak, Kasr-ı Hümayun'un prototipi hediye edildi.

97 eğitimin kurumuna robotit kodlama atölyesi

Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kodlama, inovatif akıl ve continental zekayla yetişmeleri için son derece önemli bir eğitim hamlesini hayata geçiriyor. Geleceğin ve vatanın emanetçilerine olan sorumluluğunun bilincinde olan Büyükşehir Belediyesi, bu nedenle Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesini (KODELİ)hayata geçirdi. KODELİ'nin çıkış noktası ise Cumhuriyetimizin 97. Yıl kutlamaları ile özdeşleştirildi. Geleceğin anlamı olan Gençler ve Cumhuriyet KODELİ yatırımı ile adeta taçlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetin 97. Yılında kentin 97 eğitimin kurumuna robotit kodlama atölyesi hediye edecek.

Adım adım ilerleyen proje

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Bilişim ve Robotik Kodlama süreci etap etap ilerleyerek bugünkü halini aldı. Birinci etapta bilgisayar okur yazarlığı için adımlar atıldı ve Kocaeli'de 10 yıl boyunca aralıksız "Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Kampanyası" gerçekleştirildi. Söz konusu kampanya ile Kocaeli'de öğrenim gören yaklaşık 259 bin 6. sınıf öğrencisine bilgisayar ve tablet hediye edildi. Bir nesil kendi tablet ve bilgisayarlarıyla yetişti. Bilgisayar okur-yazarlığı tamamlandı.

Hedef 100. yılda tüm okullara kurmak

Proje ile okulların keşifleri tamamlanarak, donanım ve altyapı ihtiyaçları tespit edildi. Bütçede her yıl 10 milyon TL kaynak ayrıldı ve sonuç itibariyle 97 KODELİ Robotik Kodlama Atölyesi kurulumu tamamlandı. 2023'e kadar fiziki mekanı uygun tüm okullara KODELİ Robotik Kodlama Atölyesi kurulacak. Açılacak sınıflar, Büyükşehir Belediyesi tarafından sürekli takip edilecek destek sağlanacak.