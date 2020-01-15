Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:14 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
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