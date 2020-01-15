Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol...

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol..., System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:14 Kaynak: AA
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