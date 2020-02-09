Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık" - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık' - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık"

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği, adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği, adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çabamız, hiçbir çocuğumuzun yaşam koşulları ve coğrafi farklılıklar nedeniyle eğitim hakkından geri kalmaması için...Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği, adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık. Hazırız. Yarını bekleyin." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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