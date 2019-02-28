Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Adana'da
17 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:01 Kaynak: AA
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