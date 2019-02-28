Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Adana'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Adana'da

17 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:01 Kaynak: AA

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