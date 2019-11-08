Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ailelerimiz müsterih olsunlar. Hiçbir çocuğumuzun ayrımcılığa maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Otizmli evlatlarımızın eğitimde yaşadığı bazı sıkıntılar var, bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kendi bilim alanım itibarıyla da bu konuda neler yapılması gerektiğini büyük bir hassasiyetle takip ediyorum" dedi. - ANKARA