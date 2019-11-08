Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ailelerimiz müsterih olsunlar.
Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Ailelerimiz müsterih olsunlar.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ailelerimiz müsterih olsunlar.

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ailelerimiz müsterih olsunlar.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ailelerimiz müsterih olsunlar. Hiçbir çocuğumuzun ayrımcılığa maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Otizmli evlatlarımızın eğitimde yaşadığı bazı sıkıntılar var, bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kendi bilim alanım itibarıyla da bu konuda neler yapılması gerektiğini büyük bir hassasiyetle takip ediyorum" dedi. - ANKARA

Ziya Selçuk, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:51 Kaynak: İHA
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