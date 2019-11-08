Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulunun yöneticisi soruşturmanın...
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulunun yöneticisi soruşturmanın...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulunun yöneticisi soruşturmanın...

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulunun yöneticisi soruşturmanın selameti açısından açığa alındı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, " Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulunun yöneticisi soruşturmanın selameti açısından açığa alındı" dedi. - ANKARA

Ziya Selçuk, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:49 Kaynak: İHA
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