Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulunun yöneticisi soruşturmanın...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulunun yöneticisi soruşturmanın selameti açısından açığa alındı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:49 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, " Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulunun yöneticisi soruşturmanın selameti açısından açığa alındı" dedi. - ANKARA
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